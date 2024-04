Martha Isabel Bolaños se ‘lavó las manos’ y dio la espalda a sus amigos; Cristina Hurtado la frenó en seco

“Les tengo que dar una noticia y no es buena; Mafe, Isabela Martha y Julián, ustedes utilizaron códigos para ponerse de acuerdo para votar por uno de sus compañeros. Ustedes escribieron las iniciales de esa personas por la que querían votar en el sofá. Por esa razón, chicos, ‘El Jefe’ ha tomado una decisión: los votos de ustedes cuatro quedan anulados (...) les quiero aclarar algo, y es que los votos que fueron anulados no entran al conteo para conocer al nominado de esta noche, pero eso no afectó la votación, porque la persona que ustedes eligieron no tiene la mayoría de votos”, dijo la conductora de TV.

“Yo sí tengo que decir que yo no hice eso, doy mi palabra, no hice eso. No sé mis compañeros, estoy con ellos y acepto el castigo, pero personalmente tengo que dejar mi nombre limpio y yo no hice eso, lo juro...doy mi palabra de honor que yo no escribí las iniciales de nadie en el sofá, lo juro”, aseguró.