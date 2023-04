Don Jediondo se puso furioso y se fue contra el Gobierno Petro, “perdónalos porque no saben lo que hacen”

El humorista Pedro Antonio González, más conocido como Don Jediondo, lanzó pullas al Gobierno de Gustavo Petro por el aumento en el costo de vida en el país.

Pedro González. - Foto: ALEJANDRO ACOSTA

En su cuenta de Twitter, el boyacense escribió: “ahí tienen pa’ que lo vean”, aunque no mencionó al mandatario de los colombianos, el comentario lo realizó citando el ranking en el que Colombia aparece como uno de los países donde más se ha visto afectado el precio de los alimentos.

Ahí tienen pa' que lo vean pic.twitter.com/P6UC45JlBM — Don Jediondo (@DonJediondo) April 6, 2023

Después, el humorista continuó: “todo está consumado”. Después, no dudó en compartir la tasa de inflación de febrero de este año, en el que el país se muestra en una situación crítica, “madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre”.

Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre pic.twitter.com/eItqURymY6 — Don Jediondo (@DonJediondo) April 6, 2023

Pero eso no fue todo, la indignación de Don Jediondo no terminó ahí, el humorista compartió que Colombia está en el puesto 5 entre los países donde el precio de los alimentos ha aumentado de forma considerable, en el caso de Colombia (24.1). Aquí, igualmente, sin decir nombres, expresó: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.

Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen @ocdeenespanol pic.twitter.com/b987mXUtvA — Don Jediondo (@DonJediondo) April 6, 2023

Muchos internautas notaron que las pullas iban hacia el Gobierno colombiano, por lo que no dudaron en reaccionar.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: juan carlos sierra-semana

“Y sigue subiendo, pedrito”; “fui a hacer mercado en abastos y los precios están manejables, solo hay que buscar bien. En las tiendas están robando mucho a las personas”; “supongo que en su profundo análisis consideró que los gobiernos que a usted si le gustaban abandonaron el agro y nos volvieron importadores hasta de fertilizantes”. Han sido algunos de los comentarios.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de Petro es criticado por una figura pública. Recientemente, Santiago Alarcón, uno de los artistas más comentados y reconocidos de la televisión colombiana, debido a la versatilidad y el talento que plasmó en las producciones que participó, le pidió al mandatario de los comentarios estar menos tiempo en el celular y así poder “ejecutar lo que prometió”.

“Señor Gustavo Petro. Muchos votamos con la ilusión de no ver en Colombia lo mismo de siempre. Hoy seguimos con masacres, policías asesinados, corrupción, etc.”, le dijo el artista al jefe de Estado.

Santiago Alarcón. - Foto: Instagram: @santialarconu

Y agregó: “Vaya a configuración y revise cuánto tiempo del que está gastando en el celular lo puede usar para ejecutar lo que prometió”.

Aunque se trataba de promesas de campaña, la posibilidad de que se materialicen las propuestas que hizo el presidente Gustavo Petro como candidato han generado miedo e incertidumbre en distintos sectores de la sociedad.

En la actualidad, el Gobierno nacional está impulsando por lo menos tres grandes reformas que han provocado una lluvia de críticas en la opinión pública: la de salud, la laboral y la pensional.

Tal vez una de las que más controversia ha despertado en múltiples frentes ha sido la reforma a la salud. Antes de que fuera presentada, algunos actores del sistema y voceros de organizaciones de la sociedad civil manifestaron su molestia por cuenta de la falta de socialización que hubo durante la construcción del proyecto de ley.

Muestra de ello es que después del 13 de febrero, cuando el presidente Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, radicaron la reforma, múltiples sectores políticos y sociales presentaron sus propias propuestas.

Carolina Corcho. - Foto: guillermo torres-semana

Una vez se conoció el contenido del articulado del Gobierno hubo grandes desacuerdos que causaron fracturas hasta dentro del propio gabinete ministerial.

Como producto de estas discusiones, Alejandro Gaviria, quien venía desempeñándose como ministro de Educación, acabó saliendo del Gobierno.

Los reparos fueron tantos que el presidente Petro accedió a escuchar las peticiones de tres partidos políticos que hoy hacen parte de su bancada en el Congreso: los liberales, los conservadores y La U. Sin embargo, las reuniones que tuvieron para hacerle arreglos a la reforma a la salud despertaron discordia en otros sectores políticos.

“Cuando el ‘consenso’ sobre la reforma a la salud se construye con presidentes de partidos tradicionales, como César Gaviria y Dilian Francisca Toro, y se excluye de tajo al Verde, con personas como Antonio Navarro, uno queda decepcionado del ejercicio del poder”, dijo el congresista de la Alianza Verde, Inti Asprilla.

Mientras tanto, la ministra Corcho ha sido duramente cuestionada por algunos aliados del presidente Petro, como el presidente del Senado, Roy Barreras, quien ha señalado que la jefe de la cartera de Salud es una persona “ideologizada, radical y que no escucha”.