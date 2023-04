¿La moda del cambio? Expertos analizan los mejor y peor vestidos del Gobierno Petro

El Gobierno quiere lucir diferente frente a sus antecesores, incluso en materia de moda. En el caso de Gustavo Petro, expertos aseguran que quiere comunicar su rebeldía e informalidad. La vicepresidenta, coinciden los expertos, tiene uno de los mejores looks.

“La moda es un lenguaje sin palabras, es comunicación. El poder va implícito en las prendas que se llevan puestas, uno debe vestirse para triunfar, sin importar si eres un presidente, un líder sindical o una azafata. El buen desempeño de las personas depende de la imagen que se proyecta”.

Quien lo dice es la periodista Pilar Castaño, una auténtica autoridad en materia de moda y estilo en Colombia.

Para Beatriz Arango, otra experta periodista de moda, “en el estilo del actual Gobierno se perciben algunos cambios que vienen evidenciando en la comunicación política como el no uso de la corbata, que hasta algunos años era casi indispensable”. Y recuerda el caso de líderes como Aníbal Gaviria, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez que han prescindido de este tradicional accesorio de moda masculina. “Incluso, muchos de ellos han gobernado en mangas de camisa y jeans, para mostrar siempre disposición al trabajo de calle”, agrega.

SEMANA consultó a varios expertos en moda, quienes analizaron el estilo de vestir de algunos de los más importantes integrantes del gabinete del actual Gobierno.

Gustavo Petro, presidente de la República

Presidente Gustavo Petro interviniendo en Asocapitales. - Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

“El presidente quiere enviar un mensaje de informalidad, pero en un puesto de altísimo liderazgo, pues es el comandante en jefe de una nación, no es lo más indicado. Dudo que esté asesorado en su imagen, ni creo que le interese, porque cree que la moda no es importante, pero se equivoca. Solo se pone su cachucha, su chaqueta bomper y sus mocasines, y se lanza al ruedo”, señala Pilar Castaño.

Y análisis va más allá: “Creo es que no es necesario recordarles a todos, todos los días, que fuiste guerrillero. Si Petro se vistiera con corbata, no afectaría su imagen porque su discurso es muy fuerte y claro. Seguir las reglas de indumentaria, sobre todo en eventos internacionales, mandaría un mensaje de credibilidad; como sí lo han entendido líderes de izquierda como Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, o en su momento Felipe González”,

Y agrega que “es notorio que el presidente, con su forma de vestir, quiere traer a colación su historia, su rebeldía, su antiestablecimiento”.

Para Beatriz Arango, el presidente sigue mostrando el mismo estilo que ya se le había visto en tiempos de campaña. “Y cuando aparece en trajes formales no se ve cómodo. Afloja la corbata, no lleva bien puesto el cuello de la camisa. O en otras ocasiones es como si la prenda no fuera de su talla, como cuando se le cae el blazer a la altura de los hombros, con lo que inmediatamente pierde estructura la prenda. Lo ideal es que mande a hacer prendas a su medida”.

Y agrega que no le ha gustado de las recientes apariciones de Petro “el uso de la gorra. Incluso en recintos cerrados, porque es un accesorio muy informal, muy de calle”.

Verónica Alcocer, primera dama

Evento de posesión de Gustavo Petro como Presidente. Foto Presidencia - Foto: Presidencia

“La actual primera dama de Colombia es una mujer de estilo formal y muy fashionista, que apoya la industria de la moda nacional. Se nota que piensa con esmero cada prenda y accesorio que quiere lucir en sus distintas apariciones en público. No deja nada al azar”. Así lo considera la periodista Pilar Castaño.

Además, destaca en Alcocer el gran esfuerzo que supuso la transformación de su cabello, que actualmente luce corto, al estilo de Claire Underwood, el personaje del exitoso drama político House of Cards. “Una transformación así requiere valentía y mucha personalidad”.

Francia Márquez, vicepresidenta

Francia Márquez. Vicepresidenta de Colombia. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Con su forma de vestir busca reivindicar sus orígenes en el Pacífico y el valor de sus ancestros. Y eso es válido porque habla de la coherencia entre su vestuario y su discurso. A través de su colorido nos remonta a su lugar de origen, con cada collar y con cada estampado. Quizás a algunos les haga ruido el uso de tantos y tan llamativos elementos en sus atuendos, pero en su caso se justifica por la manera en que ha querido comunicarse como líder política”, dice Castaño.

“Se destaca, además, su decisión de no alisarse el cabello, como sí hizo Michelle Obama, por ejemplo. Haberse alisado le habría quitado fuerza a su mensaje a lo que ella representa como mujer afro”, dice Pilar Castaño.

Beatriz Arango coincide y anota que el estilo de la vicepresidenta le resulta “expresivo y fascinante (...) Su forma de vestir se vincula con sus raíces al usar telas de inspiración africana”, gracias a la asesoría permanente de su diseñador de cabecera, Esteban African.

Y destaca que la vicepresidenta puso de moda los aretes con el mapa de Colombia y con el mapa del Pacífico. En su caso, la moda “es un sistema de comunicación profundo y poderoso”.

Laura Sarabia, jefa de Gabinete

Laura Sarabia, jefe de Gabinete de la Presidencia de la República. - Foto: Esteban Vega

Laura Sarabia es una de las mujeres más jóvenes y preparadas del gabinete. Se destaca por proyectar una imagen fresca, pero muy ejecutiva, acorde con el alto cargo que ostenta y el nivel de las actividades de alto perfil que forman parte de sus funciones.

Es un acierto también la elección un corte de cabello corto y liso que complementa muy bien con las prendas y discretos accesorios que elige. Todo un acierto porque no se roba una atención innecesaria al tener un cargo en el que, por encima de todo, debe hacer brillar al primer mandatario.

Carolina Corcho, ministra de Salud

Carolina Corcho, Ministra de Salud. - Foto: DAVID ROMO-PRESIDENCIA

Con pocos riesgos a la hora de vestir, la Minsalud se proyecta en ocasiones poco afable y con gestos duros, asegura Darío Forero, asesor de imagen y asesor político.

“En ocasiones, su cabello luce descuidado o mal peinado. Y en otras aparece con poco maquillaje. Y en su caso, con una reforma de salud a cuestas, se proyecta antipática y poco cercana, pese a que es una funcionaria clara en sus ideas. Hay que tener en cuenta que todo comunica, desde una blusa y unos tacones, hasta el cabello. Convendría que la ministra lo considerara en sus apariciones en público”, dice.

Para Arango, sus looks se componen básicamente de blazer y camisas, las cuales “no siempre tienen la mejor estructura. Usa mucho cuello tortuga que, por la forma de su rostro, no le favorecen tanto, debería preferir los cuellos en V”.

Cecilia López, ministra de Agricultura

Cecilia López, Ministra de Agricultura. - Foto: Guillermo torres reina- semana

Como una mujer clásica, que cuida de su imagen personal y que es consciente del cargo que ostenta, califican los expertos consultados por SEMANA a la titular de Agricultura del Gobierno de Gustavo Petro.

Pilar Castaño comenta que lleva un corte de cabello cuidado, acorde con su edad. “Es además una mujer que usa muy poco maquillaje y que se proyecta clásica, tranquila y que se ve que se ha cuidado a lo largo de la vida”.

Para Darío Forero, esa imagen tranquila y sin estridencias le permite proyectar credibilidad en un ministerio que es muy técnico.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda

Siguiendo el protocolo propio de su cargo, en ruedas de prensa y reuniones de alto perfil Ocampo luce siempre corbata y trajes de sastre en los tonos adecuados, además de zapatos de cordón. - Foto: guillermo torres-semana

Expertos consultados por esta revista aseguran que parte de la credibilidad que proyecta el actual Minhacienda, quien lidera un tema tan delicado como el económico, es porque luce como un auténtico ministro y un estadista.

Siguiendo el protocolo propio de su cargo, en ruedas de prensa y reuniones de alto perfil luce corbata y trajes de sastre en los tonos adecuados, además de zapatos de cordón.

“La corbata es un emblema de liderazgo y el blazer funciona, proyecta credibilidad. Los zapatos sin cordón, mejor dejarlos para la discoteca”, asegura Pilar Castaño.

Irene Vélez, ministra de Minas

“El uso de tenis en espacios formales ha vivido muchísimos cambios hace cerca de una década, cuando comenzó la tendencia sports chic y los tenis comenzaron a apropiarse de diferentes escenarios", asegura la periodista de moda Beatriz Arango sobre el uso de los tenis en la Ministra Minas y Energía, Irene Vélez Torres. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La filósofa de 40 años no solo se ha destacado por sus particulares respuestas ante los medios, sino por el uso de un accesorio que no termina de poner de acuerdo a los fashionistas: los tenis en lugares de trabajo.

Para Pilar Castaño, un funcionario público “tiene un código de barras para vestir que debe respetar. La informalidad no es elegante y se debe asumir una indumentaria acorde con el cargo. El tacón es una prenda fetiche que hace que una mujer transforme su silueta, le ayuda a verse esbelta, femenina. Ponerse tenis desdibuja el rango. Buena idea que tenga un par en la oficina para que descanse los pies después de atender los eventos importantes, pero no para lucirlos en ellos”.

Otra es la opinión de Beatriz Arango. “El uso de tenis en espacios formales ha vivido muchísimos cambios hace cerca de una década, cuando comenzó la tendencia sports chic y los tenis comenzaron a apropiarse de diferentes escenarios, lejos de los escenarios deportivos. Me resultan muy expresivos y les permiten a muchas personas comunicar que pueden cumplir sus funciones y demostrar sus capacidades sin necesidad de vestir una indumentaria que no vaya con su estilo personal”.

Arango recuerda que Irene Vélez no ha sido la única ministra en usar tenis. “La pasada mintransporte, Ángela Orozco, los usaba para su trabajo, que era de campo, siempre visitando obras y en carretera”.

Guillermo Reyes, ministro de Transporte

Guillermo Reyes. Ministro de Transporte. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Hay que destacar el estilo del Ministro Reyes dentro del gabinete. Excepto cuando usa prendas con grandes marcas de lujo”, asegura Arango.

“Siento que tiene un estilo impecable, impoluto. Me gusta la calidad de sus trajes, las mancuernas que usa. Las camisas y corbatas son de una elección exquisita. Es una de las personas que mejor estilo tiene en el gabinete de Gustavo Petro”, agrega la periodista de moda.