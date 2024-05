Atención: un niño de 12 años muerto y varios heridos deja atentado terrorista con explosivos en Miranda, Cauca

No obstante, quienes resultaron afectados fueron civiles que se movilizaban en una motocicleta. Frente a este hecho terrorista, el congresista Duvalier Sánchez manifestó: “Las imágenes del acto terrorista en Miranda, Cauca, son estremecedoras, arrugan el corazón. La absurda violencia parece una condena de la que no nos hemos podido liberar como país. No es normal que, como sociedad, nos acostumbremos a convivir con la muerte, no es natural que un niño muera al lado de su padre por la explosión de una bomba. Aquí no quedan razones políticas en este conflicto, solo víctimas, producto de la infamia de mantener el narcotráfico a toda costa. Aunque todos rechazamos la violencia y el terrorismo, es increíble que la política no funcione para hacer cambios, por ejemplo, en la política de drogas, que nos acerquen a la paz”.