Defensa de Sneyder Pinilla niega haber mentido a la justicia. SEMANA revela documento clave que demostraría que no han manipulado información

Un documento en poder de la Fiscalía sería la clave para la defensa del exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla para demostrar que nunca le mintió a las autoridades sobre la entrega de dinero al entonces presidente del Senado, Iván Name, y que se habría realizado con la mediación de la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, en el apartamento de Name, al norte de Bogotá. Con este documento en poder de SEMANA queda clara la advertencia de “irregularidades en la sábana de tráfico de datos de la línea” de Pinilla.

De este modo, la defensa de Pinilla le responde al abogado Jaime Lombana, defensor de Name, ante la denuncia que presentó ayer, según la cual, “técnicamente ha quedado demostrado, a través del celular del propio Sneyder Pinilla, quien le entregó voluntariamente a la Administración de Justicia, que nunca estuvo en el lugar de residencia del doctor Iván Name como él lo afirmó mentirosamente”.

Pues bien, el argumento de Lombana es cierto, pero, a juicio de la defensa de Pinilla, no es nuevo, la Fiscalía está enterada, los datos no pueden ser modificados ni mentir sobre ellos porque son entregados directamente por los operadores de telefonía, y hasta se había radicado una queda por esta irregularidad.

“La explicación técnica es sencilla, las antenas de celular reportan información cuando hay tráfico de información, tráfico de datos, entonces si tú dejas tu celular y no te entra ningún whatsapp, se te apaga, o queda en modo avión, pues no va a tener un reporte de tráfico de datos, lo que no significa que no el propietario de la línea no se haya movido”, explicaron.