Corrupción en la UNGRD: Iván Name arremete contra Sneyder Pinilla, testigo estrella en su contra. Lo denuncia “por mentir a la justicia”

El expresidente del Senado Iván Name rompió su silencio, este martes, 22 de octubre, en medio del proceso que se adelanta en su contra en la Corte Suprema de Justicia, por corrupción, al supuestamente recibir 3.000 millones de pesos direccionados desde el Gobierno. Name anunció una denuncia contra Sneyder Pinilla, principal testigo en su contra porque, según él, tiene todas las pruebas para demostrar que le mintió a la justicia.

El abogado Jaime Lombana Villalba explicó la denuncia de Name y aseguró que “técnicamente ha quedado demostrado a través del celular del propio Sneyder Pinilla, quien le entregó voluntariamente a la Administración de Justicia, que nunca estuvo en el lugar de residencia del doctor Iván Name como él lo afirmó mentirosamente”.

En el documento también indicaron que los argumentos de Pinilla y López buscan “endilgar a Iván Name como receptor de unos millonarios dineros que, según el corrupto confeso de Pinilla Álvarez, llega a afirmar que él personalmente se había desplazado hasta el edificio donde se ubica el apartamento de propiedad de Name para entregar allí en compañía de una alta funcionaria de la presidencia esos espurios dineros”.

Según el testimonio y las pruebas presentadas por Pinilla, el dinero fue recibido por Name, en dos entregas, en días diferentes, y hasta acompañó Ortiz al apartamento de Name, al norte de Bogotá, para hacer entrega del dinero.

La denuncia

Ante esta denuncia, es claro, y así se presentó ante la Fiscalía, el recorrido que presuntamente realizó Pinilla con Ortiz hasta la casa de Name en el norte de Bogotá. Sin embargo, hay espacios de este desplazamiento que no fueron captados por las fotoceldas, información que no depende de los investigadores forenses ni de Sneyder Pinilla, por lo cual no puede ser manipulada. Esta información solo puede ser entregada por el operador telefónico con orden judicial.