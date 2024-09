Escandaloso: estos son los audios que prueban cómo fue la operación para callar a Sneyder Pinilla. Le ofrecieron 3.000 millones de pesos

Temeroso, porque podría tratarse de una trampa o de un montaje en su contra, siendo grabado de manera clandestina, Moreno aseguró que no podía colaborar con el tema y se retiró del lugar. “Nunca me imaginé que me hicieran un ofrecimiento económico para que el señor Sneyder Pinilla se retractara y no hablara de los contratos”.