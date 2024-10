Habla mamá de Alexis Delgado, niño de dos años desaparecido y encontrado muerto: “Lo taparon con una roca”

Las investigaciones apuntan a que, supuestamente, el hombre se lo llevó a la casa, no le prestó la respectiva atención médica, por lo que, al siguiente día, el niño apareció sin vida. Posteriormente, se encargó de ocultar el cuerpo hasta que fue encontrado por las autoridades.

Habla la mamá

“Me acusaron de que yo me lo había robado, me juzgaron. Un día fuimos a buscarlo y no vimos ninguna pista de él. Lo encontraron enterrado, con una roca lo taparon y todo”, mencionó.