Padres de Piqué, enfrentados con los de Clara Chía; problemas causarían inesperado cambio de planes en la relación

“ La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren ”, aseguró, dando un vistazo a los líos familiares que enfrentaría el español, pese a que al inicio todo era “color de rosa”.

De hecho, un medio en específico señaló que estos líos habrían causado que la relacionista y el exfutbolista decidieran no llegar al altar, al igual que se darían un tiempo con respecto a la idea de ser padres.

“La joven ha optado por aplazar sus deseos de ser madre sumergida en los persistentes desacuerdos familiares que han surgido debido a su relación con el ex jugador del FC Barcelona. Esto significa que, al menos por ahora, no habrá hermano o hermana para Milan y Sasha, al menos no por parte de su padre”, agregó.