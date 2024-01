Piqué habría tomado radical decisión sobre su relación con Clara Chía; fuerte ambiente hizo que se frenara en paso que daría

Piqué y Clara Chía cancelarían su boda

En los últimos días, comenzó a rondar una información que indicaba que Piqué y Clara Chía ya no estarían en la misma sintonía y sus problemas, por presencias paternas, estarían aumentando . Infobae , citando a Look , puntualizó que los pleitos del exfutbolista con los progenitores de su novia estarían pesados y no ayudarían a que se diera en esperado paso.

Martin aseguró que la relación entre los dos no es un “cuento de hadas”, pasando al punto de que no lo querían y no permitían que pisara su hogar. “La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía”, contó en el diálogo.