Papá de ganador de ‘La voz kids’, acusado de huir con el premio, rompió el silencio y se defendió de las críticas

En medio de la entrevista al joven, que ahora tiene 14 años, le indagaron sobre qué había hecho con el dinero del premio, a lo que respondió que no mucho, debido a que su padre había escapado con la plata, unos 500 mil pesos mexicanos .

“Seis meses después de que yo gano La Voz, él se va y se lleva el premio y solamente supe que se fue y ya no volvió. Él dijo que se iba de la casa, dijo que el premio era más de él que mío porque él me había enseñado a cantar. Pero está bien, el dinero va y viene, el talento me lo quedé yo y le doy gracias a Dios”, confesó Xavier en la conversación.