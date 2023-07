Persona cercana a Madonna teme que su estilo de vida la lleve a la muerte y reveló que su salud viene en picada desde los últimos meses

Hace algunos días, el mundo del pop quedó en vilo por la salud de Madonna. La artista de 64 años ingresó de urgencias a un centro médico por complicaciones graves que preocuparon sus fanáticos.

Por medio de un comunicado oficial que se dio a conocer en las redes sociales, se afirmó que la mujer se encontraba hospitalizada desde el pasado sábado 24 de junio luego de presentar una “sería infección bacteriana”, asimismo, el comunicado agregó que “su salud está mejorando, pero de todas formas sigue bajo cuidado médico y se espera una mejoría completa”.

La gira de conciertos que iniciaba el próximo 15 de julio en Vancouver terminó siendo cancelada en su totalidad, esperando que la salud de la reina del Pop no vuelva a descompensarse. Madonna se iba presentar en treinta ciudades de Canadá, Estados Unidos y otros países de Europa para celebrar los 40 años de su carrera artística.

La gira de Madonna se canceló por el estado de salud de la artista. - Foto: Instagram @Madonna

Días después, la cantante fue dada de alta, pero manteniendo un dictamen reservado. Madonna recibió el alta médica del hospital y fue trasladada con una ambulancia privada a su domicilio. Una fuente cercada a la artista reveló detalles acerca de los motivos del deterioro de gravedad en la salud de la reina del Pop.

La fuente le contó a la revista People que la causa principal fue el exceso de trabajo al cual se sometió la artista por voluntad propia. Madonna no fue obligada a sobre esforzarse en los ensayos, sino que ella misma quiso llevar su cuerpo al límite para garantizar el mejor espectáculo en la gira.

No obstante, Madonna no acató las recomendaciones médicas y se esforzó de maneras peligrosas. “Ignoró algunos síntomas de enfermedad durante bastante tiempo porque pensó que desaparecerían. Pero no quería dejar de ensayar. Ella estaba agotada y no se sentía al 100 % por un tiempo en previsión de su gira. Es implacable en su búsqueda de ser la mejor, de asombrar a sus fans y de hacer lo que otros antes que ella no han hecho”, declaró la fuente cercana.

Comunicado aclarando la salud de Madonna. - Foto: @guyoseary

La artista llevaba mucho tiempo ocupada, inclusive antes de iniciar la gira. Del mismo modo, habría estado sin cuidarse, llegando a ensayar hasta 12 horas por día, una rutina poco saludable.

Su pasión por el espectáculo la llevó a ese punto. Luego de ver los shows que hicieron Taylor Swift y Pink, Madonna no quería quedarse atrás y superar a quien fuera en el escenario, según lo revelado por The Sun. Próxima a los 65 años, la cantante quería ser el centro del mundo en la celebración de sus cuatro décadas en la industria musical.

La fuente reservada declaró que sintió un gran alivio cuando fue dada de alta, pero aseguró que si Madonna continuaba en ese ritmo, su desenlace tendrá consecuencias fatales, tales como fallecer en las mismas condiciones que Michael Jackson 14 años atrás.

Michael Jackson falleció a pocos días de iniciar su gira This is It.(Photo by Dave Hogan/Getty Images) - Foto: Getty Images

“Muchos de nosotros pensamos que los constantes comentarios sobre su edad la han presionado para competir, así que nos sentimos aliviados de que se haya visto obligada a tomarse un tiempo y anteponer su salud a todo lo demás. La gente estaba muy preocupada por ella. Nadie lo diría en voz alta, pero se temía otra situación como la de Michael Jackson si no bajaba un poco el ritmo”, señaló.

En junio de 2009, el rey del pop se encontraba ensayando para su gira This Is It, la cual sería el retiro temporal en su carrera. Para ese momento, Jackson no gozaba de las mejores condiciones de salud, por lo que necesitó inyectarse demerol para encontrarse en óptimo estado para presentarse. Lesiones ocasionadas por caídas en el pasado hacían que el artista, junto con complicaciones médicas, hacían que el cantante optara por medicamentos. Sin embargo, una recaída ocasionada por una sobredosis de propofol y benzodiazepina acabó con su vida el 25 de junio.