Pipe Bueno: “Don Darío hizo que este género se viera de otra manera”

Recostado en la cama fue el tema que lo llevó a la fama y que lo hizo conocer a don Darío, como todavía lo llama Pipe Bueno cuando habla de él.

El cantante dice que el mejor momento que le regaló fue cuando grabaron Guaro RMX. “Haber compartido con él y con los grandes del género, nunca lo voy a olvidar”.

“Fue una tarde espectacular, no solo de música y trabajo, sino de buenos tragos. La manera orgánica como don Darío cantaba es lo que más admiro. Ese señor puso a ‘tronar’ esta música a nivel nacional. Él abrió el camino que hoy recorremos todos los artistas”, recuerda en diálogo con SEMANA.

En sus inicios su estilo era muy distinto al de hoy. - Foto: Suministrada a SEMANA

Para Pipe, la forma de interpretar de Darío era única y siempre será un ejemplo. “Los ‘dejes’ que tenía, que uno también imita, los reconoce cualquiera. De ahí que uno diga: ‘ah, eso fue un ‘dariogomezazo’, porque eran formas únicas de él para cantar”.

De hecho, Pipe confiesa que verlo en estudio fue toda una revelación. “Cuando me invitó a su disco, empezamos, como era su costumbre, con un par de whiskies. Tuve un momento bonito al verlo, y no tenía nada que ver con el licor. Entendí por qué tocaba el corazón del público, él exageraba los sentimientos para cantar, y eso que yo vi, me aportó demasiado. Ahora canto así cuando estoy en el estudio”, explica.