Piqué estaría pasando ‘tenso’ momento por Clara Chía; destapan que habría tenido fuerte pelea con sus suegros

Pese a que todo en este romance fue un misterio, distintos portales se enfocaron en destapar cómo era la verdadera relación entre Piqué y Clara Chía, teniendo en cuenta que en las últimas semanas no se les había visto tanto tiempo juntos . Los catalanes no fueron vistos con frecuencia, por lo que más de uno especuló sobre una posible separación.

De hecho, recientemente, en los medios internacionales comenzó a circular, de nuevo, una noticia enfocada en la supuesta relación que tenía Piqué con los padres de Clara Chía, es decir, sus suegros. El empresario fue señalado de no encajar en este núcleo familiar, al punto de tener problemas y enfrentamientos fuertes.

Distintos espacios informativos revivieron las declaraciones de Jordi Martin, famoso fotoperiodista, a TV Notas , donde indicaba que el exdefensa del F.C Barcelona tenía pésima comunicación con los progenitores de la joven, llegando a no poder pisar el hogar de ellos bajo ninguna circunstancia.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”, mencionó el paparazzi, quien ha tenido varios líos personales con el exfutbolista.