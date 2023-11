Piqué y su prontuario de infidelidades. A Shakira no solo la traicionó con Clara Chía sino al parecer con alguien muy cercano a la cantante

“Es que a Piqué le gusta todo, le gusta picar acá y picar allá; picar a la derecha y a la izquierda, pal’ norte, pal’ sur y la verdad, hay muchas cosas que no han salido a la luz ”, dijo y soltó un dato que no pasó desapercibido entre los presentadores del programa peruano, Rodrigo González y Gigi Mitre; insinuó que habría una supuesta ‘relación’, fuera de lo laboral, entre el chef que trabaja en la casa del español.

No fue una, fueron dos...

No suficiente con esta bomba, ahora sale un nuevo escándalo en el que Piqué es el protagonista. No solo le fue infiel a Shakira con Clara Chía, sino que ahora habría engañado a la barranquillera con otra mujer muy cercana a la artista y habría sido hace algunos años.