A Shakira el amor por Piqué le salió caro, pero el desamor la puso a facturar; ¿habría salido más barato Sergio Ramos?

A Shakira le salió caro el amor. Al menos eso cree el abogado de la estrella, Pau Molins, quien emitió unas polémicas declaraciones en la radio catalana tras la audiencia de la colombiana ante la Fiscalía en España, que la acusaba de evasión de impuestos. Y no ahorró palabras para burlarse de Gerard Piqué, expareja de su representada.

Shakira, a su salida de un tribunal en Barcelona. (Photo by Adria Puig/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images