En medio de rumores de crisis entre Messi y Antonela, aparece la periodista que pone “nervioso” a Lionel; videos lo delatan

El astro campeón del mundo con Argentina Lionel Messi atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera; aunque ya no figura en las mejores ligas del planeta, acaba de ganar un nuevo Balón de Oro y carga sobre su espalda el rótulo de ídolo mundial luego de haber conseguido la tercera copa para su país en Qatar 2022.

Al margen de todo esto y a pesar del reciente triunfo contra Brasil en el Maracaná por eliminatorias, Messi es el protagonista de una noticia que no tiene como eje el balón, sino su relación con Antonela Rocuzzo.

Además de intentar buscar situaciones que digan algo más sobre esto, algunos usuarios de redes sociales han ido más allá y se han atrevido a señalar a una periodista argentina como la culpable de que Messi y Antonela, aparentemente, no sean los mismos de antes.