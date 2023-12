Piqué y Shakira tendrían nuevo choque por custodia de sus hijos

Uno de los divorcios más sonados en el 2022 y 2023 fue el de Shakira con Piqué , no solo por la exposición mediática que tuvo gracias a las canciones que la cantante Barranquillera decidió sacar luego de que se conociera su ruptura, sino por el tema de la custodia de sus hijos.

Se habla de que el exfutbolista estaría buscando la manera de modificar el contrato que se firmó sobre la custodia de los niños y el tiempo en que pueden compartir con él. Por el momento, Piqué solo puede estar 10 días con sus hijos durante el mes, tiempo que para él no es suficiente teniendo en cuenta que viven en continentes diferentes.

Actualmente Shakira tiene la custodia de Milán y Sasha, Piqué solo puede verlos 10 días la semana. | Foto: Getty Images for Latin Recording

Al parecer este tema no lo tiene muy contento y estaría pidiendo un cambio de custodia de los niños , según reveló Jordi Martín, una de las primeras personas en haber sacado a la luz el inminente divorcio entre Shakira y Pique en el 2022.

“El arma que tiene Piqué para lograr el cambio en la custodia de los niños es que el acuerdo que ellos firmaron en Barcelona nunca fue ratificado en una corte de Miami. Esto deja un vacío jurídico que el ex de la colombiana quiere aprovechar”, aseguró Jordi Martin.

Pero además de haber revelado esta información, también contó que hay otro tema que no tiene muy contento a Piqué y es el tema de una casa en Barcelona que tiene en conjunto con Shakira , pues no han logrado llegar a un acuerdo para su venta.

“Me llamó mucho la atención de cuando ella se separa, que para la gente, en Europa o en general, ya no valora el matrimonio. Para las mujeres colombianas, para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado, es decir, no es que ella esté herida porque sí. Es que me di cuenta de eso, hay una sociedad a la que le da igual que uno se case, algo desechable y yo le digo: perdóname, pero para una mujer como Shakira ver el dolor de los niños es algo muy duro”, dijo en entrevista con la emisora Bésame.