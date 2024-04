“Qué bueno que se ha ido”: estas son las reacciones a la muerte de OJ Simpson

“Lo único que tengo que decir es que es un recordatorio más de que Ron se ha ido todos estos años. No es una gran pérdida para el mundo. Es un recordatorio más de que Ron no está”, le dijo a NBC News Fred Goldman, padre de Ron Goldman, el amigo asesinado junto a la exesposa de Simpson en 1994.

“Estoy triste porque, cuando la gente muere, dices: ‘¡Oh!, Dios, eso es terrible’. Pero lo que le pasó, y tal vez él mismo se lo provocó, aunque era un ícono en la nación. Y significó mucho para la gente que hacía esos comerciales. Hizo mucho por la raza negra, aunque no lo supiera. No era Muhammad Ali ni nada por el estilo, pero estaba haciendo cosas por los atletas y no sólo por los atletas negros, nos llevó a algo realmente grande. Eso es lo que pienso de él. Fue un pionero”- Joe DeLamielleure, offensive lineman miembro del Salón de la Fama y compañero de equipo de Simpson en Buffalo, por teléfono con The Associated Press.