OJ Simpson, celebridad con pasado turbio, le aconsejó a Donald Trump qué tenía que hacer con sus abogados: “debería demandarlos”

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump libra una nueva batalla judicial luego de que se la acusara de 37 cargos por un supuesto mal manejo de información clasificada que podría poner en peligro la seguridad nacional de su país.

Mientras todo esto sucede y el exmandatario capotea a sus opositores políticos y medios de comunicación, el exjugador de fútbol americano y quien protagonizó uno de los juicios más sonados a finales de siglo pasado, OJ Simpson, le envió unas palabras al líder republicano en uno de sus habituales videos publicados en Twitter.

Allí, el exdeportista y actor se refirió a su experiencia en el estrado, en donde se le acusó de haber matado a su exesposa y a un compañero de ella. Simpson le dijo a Trump que compartiría con él algunos consejos que le dejaron abogados que lo defendieron en el pasado.

Donald Trump irá a juicio por el escándalo de los documentos clasificados. - Foto: Montaje Semana

“Voy a compartir algunos consejos que obtuve de algunas de las mentes legales más importantes de nuestra generación, de mi vida. (...) Lo único que todos me dijeron y me enfatizaron: no hables sobre el caso públicamente. No hagas entrevistas sobre el caso. Los Baker me amenazaron con renunciar si hacía eso”, dijo Simpson en un video que duró un poco más de tres minutos.

La reacción del exdeportista tiene que ver con las constantes intervenciones de Trump en Truth Social, su propia red social, en donde publica todo lo que sucede en torno a sus problemas legales; de hecho, en una de esas apariciones señaló que había sido citado en la corte de Miami después de que el viernes lo acusaran públicamente por los problemas con la información clasificada que tenía en su poder.

Lo curioso es que en la segunda parte del video de Simpson, él le recomienda a Trump que demande a sus abogados por no recomendarle que se quede callado, algo que llama la atención, pues mientras él hacía público el clip en Twitter, Trump anunciaba que dos de sus representantes había renunciado al caso, algo que se puede tratar de una muy llamativa coincidencia.

“Lo que quiero decir es que no sé si los abogados de Donald le están insistiendo en esto. Si no, deberían ser despedidos y él debería demandarlos”, dijo Simpson.

The best legal advice I ever received pic.twitter.com/bSa2OiZSRy — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) June 9, 2023

¿Qué fue lo que pasó con Donald Trump?

Donald Trump puso en peligro la “seguridad nacional” de Estados Unidos al quedarse con documentos confidenciales, algunos de ellos con secretos nucleares, tras abandonar la Casa Blanca, según documentos judiciales divulgados el viernes (9 de junio).

El expresidente republicano, que aspira a un segundo mandato el año próximo, enfrenta 37 cargos, como “retención ilegal de información de seguridad nacional” y “obstrucción a la justicia”, según el acta de acusación.

El expresidente republicano de Estados Unidos afronta 37 cargos por mal manejo de información clasificada y poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. - Foto: AP

También se le acusa de falso testimonio y de connivencia con su asistente personal Walt Nauta –también procesado– para ocultar documentos solicitados por el FBI.

Trump anunció el jueves haber sido imputado por la justicia federal por la forma en la que gestionó los archivos de la Casa Blanca, algo inédito para un expresidente. Está citado a comparecer ante un tribunal de Miami el martes.

“Soy inocente”, clamó y dijo ser víctima de una maniobra de sus adversarios demócratas.

El presidente demócrata Joe Biden, también en la carrera para las elecciones de 2024, aseguró este viernes que no trató el asunto con el fiscal general, Merrick Garland.

Jack Smith será el juez del caso contra el expresidente Donald Trump. (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: Getty Images via AFP

“No hablé con él ni hablaré”, declaró a un periodista que le preguntó sobre el tema.

La ley de Estados Unidos obliga a los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales una vez que terminan su mandato. Además, prohíbe almacenar secretos de Estado en lugares no autorizados e inseguros.

“Tenemos un conjunto de leyes en este país y se aplican a todos”, dijo el fiscal especial Jack Smith, después de que se hiciera público que se acusa a Trump de haberse apropiado de documentos altamente secretos.

Al dejar la Casa en enero de 2021, Trump se mudó a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y se llevó decenas de cajas llenas de archivos secretos del Pentágono, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y otros organismos de inteligencia.