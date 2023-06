Trump pide un nuevo juicio por el caso de agresión sexual contra E. Jean Carroll, alega que el fallo fue “excesivo”

En mayo del año en curso, un tribunal de Nueva York condenó por agresión sexual al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que deberá pagar un monto de 5 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, a modo de indemnización por daños y perjuicios.

Y aunque el exmandatario rechazó categóricamente el fallo del tribunal y en su tiempo alegó que iba a apelar la decisión, fue este jueves 8 de junio que, los abogados de Trump informaron que el empresario demandaba un nuevo juicio sobre el caso de presunto abuso por el que fue condenado.

Carroll, excolumnista de una revista, insistió en que la violó en un almacén Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990 y luego la difamó cuando negó su afirmación. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) - Foto: AFP

Según recalcó el medio local NBC News, los abogados de Trump indicaron que el expresidente había calificado como “extremadamente excesivo” la sentencia proferida en su contra, por lo que no “debería pagar” toda la indemnización que se le impuso, sino que en lugar, la multa debía ser reducida a un millón de dólares.

“El tribunal debería ordenar un nuevo juicio… porque, contrariamente a la afirmación de violación de la demandante, el jurado determinó que no fue violada sino abusada sexualmente”, afirmaron los representantes legales según recoge el medio estadounidense, New York Post.

“Tal abuso podría haber incluido manosear la ropa de Plantiff o una conducta similar, que está muy lejos de ser una violación”, continuaron agregando, según indicó el medio citado, agregando que no estaban de acuerdo con la sentencia proferida.

Y afirmaron que: “los ingresos han aumentado desde que el demandado negó el reclamo del demandante”, haciendo referencia a las ganancias de la escritora y experiodista, alegando que el juicio habría traído fama para Carroll, aunque esto fuera un efecto colateral del abuso al que fue sometida, según la corte estadounidense.

Los abogados de Trump la acusan de haber inventado la agresión movida por el “dinero, razones políticas y estatus”. - Foto: AP

Por su parte, el abogado de E. Jean Carroll, afirmó que el expresidente no podría escapar de sus acciones. “Los argumentos de Trump son frívolos: el jurado consideró cuidadosamente la evidencia que presentó la Sra. Carroll, y Trump no puso a un solo testigo propio. Esta vez, Trump no podrá escapar de las consecuencias de sus acciones”, afirmó Robbie Kaplan, representante legal de la escritora, según New york Post.

El juicio de Trump

El 9 de mayo, el jurado del tribunal federal de Manhattan deliberó si Donald Trump era responsable de la supuesta violación a la experiodista E. Jean Carroll en la década de 1990 y finalmente definió que, en efecto, él abusó sexualmente de ella y luego la difamó calificándola de mentirosa.

Los nueve miembros del jurado –seis hombres y tres mujeres– fallaron a favor de la excolumnista de la revista Elle, siendo así la primera vez que Donald Trump es condenado por agresión sexual y con un monto de 5 millones de dólares la indemnización que ella reclama por daños y perjuicios.

Trump ha sido acusado de conducta sexual inapropiada o agresión por más de dos docenas de mujeres, pero hasta ahora este ha sido el único caso que terminó ante un jurado. Por su parte, el exmandatario calificó de “vergüenza” la sentencia que lo declara responsable de agresión sexual.

Carroll, de 79 años, demandó por agresión bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, una ley aprobada en Nueva York que permitió una ventana de un año para reclamos de agresión sexual normalmente fuera del estatuto de limitaciones, según narra el Daily Mail.

Un manifestante sostiene carteles momentos antes de que E. Jean Carroll abandone el juzgado de Manhattan. - Foto: Getty Images via AFP

Durante dos semanas, el jurado de seis hombres y tres mujeres escuchó el emotivo testimonio de tres acusadores y dos amigos de Carroll, entre otros testigos, mientras que la demandante estuvo representada por la destacada abogada Roberta Kaplan, una de las fundadoras del Fondo de Defensa Legal Time’s Up, según el mismo medio.

Trump no declaró durante el juicio ni su defensa convocó a ningún testigo, pero en un video de la declaración bajo juramento que hizo a la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, en octubre pasado y que fue mostrado al jurado, tacha a la experiodista de “mentirosa” y “enferma”.

*Con información de AFP.