Fiscalía de Estados Unidos notifica a Donald Trump en el caso de los documentos clasificados

La Fiscalía de Estados Unidos ha notificado en las últimas semanas al equipo legal del expresidente Donald Trump sobre la investigación en curso relacionada con el manejo de información clasificada después de que dejara la presidencia del país, según medios.

Esta notificación, de la que se desconoce una fecha exacta de la entrega a Trump, tiene como objetivo avisar al investigado de que se enfrenta a la posibilidad de una acusación.

La notificación generalmente abre la puerta a los abogados defensores que solicitan una reunión con los fiscales para ofrecer su versión de los hechos. Así, este lunes tres abogados de Trump se reunieron durante casi dos horas con el fiscal especial Jack Smith y otras personas en el Departamento de Justicia. Para los abogados del investigado, este encuentro fue descrito como un esfuerzo final para evitar cargos y alertar sobre lo que creen que es una mala conducta en la investigación del fiscal.

En la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, se encontraron varios documentos clasificados en su poder. - Foto: REUTERS

El periódico ‘The New York Times’ contactó directamente a Trump para preguntarle si le habían dicho que lo acusarían, a lo que respondió que “no era cierto”. Al ser preguntado si le habían dicho que era objeto de una investigación federal, no respondió directamente, diciendo que “tiene que entender” que no estaba en contacto directo con los fiscales.

Trump ha negado repetidamente haber actuado mal y argumenta que sus enemigos lo están señalando. “No he hecho NADA malo, pero he asumido durante años que soy un objetivo de los ramificados, el Departamento de Justicia, y el FBI”, indicó el expresidente en sus redes sociales poco después de que el citado diario se pusiese en contacto con él.

Las autoridades estadounidenses descubrieron que Trump tenía más de 300 documentos con marcas clasificadas en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. La mayor parte de la investigación de documentos ha sido realizada por un gran jurado de Washington, que ha escuchado a numerosos testigos en los últimos meses, incluidos algunos de los asesores de la Casa Blanca de Trump, algunos trabajadores de Mar-a-Lago y más de 20 miembros de su equipo de seguridad del servicio secreto.

Páginas de la declaración jurada del FBI para obtener una orden de allanamiento para la propiedad Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, el viernes 26 de agosto de 2022. - Foto: AP

De acuerdo con la publicación, en enero pasado fueron recuperados 150 de estos documentos, que fueron entregados por el mismo exmandatario. En ese momento, tal cantidad de archivos generó gran preocupación en el Departamento de Justicia, lo que a su vez desencadenó en la investigación del FBI que allanó a principios de agosto la residencia de Trump en búsqueda de más documentos.

Según el NY Times, los 300 documentos con información confidencial ya están en poder de las autoridades luego de tres entregas: la primera en enero; la segunda en junio por parte de ayudantes de Trump; y, finalmente, está el material encontrado en el allanamiento a la mansión del exmandatario hace dos semanas.

El medio manifestó que la trascendencia del material confidencial que se llevó Trump de la Casa Blanca, al dejar el cargo en enero de 2021, “sigue sin estar clara”. No obstante, en el primer paquete de enero pasado, que Trump entregó en 15 cajas, se incluían documentos de la CIA y el FBI, “abarcando una variedad de temas de interés para la seguridad nacional”.

Tras el allanamiento de este mes, el medio aseguró que funcionarios del FBI se fueron de la mansión con 26 cajas, con 11 paquetes de material marcado como clasificado. Uno de ellos tenía el nivel más alto de clasificación, “información ultrasecreta/sensible”.

