Una de las presentadoras más queridas por los colombianos es Laura Acuña , quien desde hace varios años viene cautivando no solo con su talento frente a las cámaras, sino también con su angelical rostro y su cuerpazo.

¿Cómo se dio a conocer Laura Acuña?

Laura no deja de derrochar sensualidad por las fotos que sube a las redes. | Foto: Instagram: @lauraacunaayala

¿Qué tal lo hace? Laura Acuña demostró su talento para el canto y dividió opiniones

“Voy a cantar, pero un pedacito, no más, qué tal si le hacemos una canción para rendirle un homenaje a una cantante, que yo sé, que la gente quiere mucho, que es Marbelle ”, fueron sus palabras antes de empezar a cantar.

El video de Laura Acuña cantando ha despertado toda clase de opiniones, donde se pueden leer comentarios como “Sí, se llama Laura Acuña”, “tiene un color de voz bonito. Si la trabaja seguro”, “no conocía esa faceta en su vida, lo haces bien, te felicito”. Sin embargo, no todos fueron buenos, ya que las personas que no gustan de Marbelle, le manifestaron cosas como “Laurita sáqueme de ese combo. Yo no quiero a esa sabandija”, “Marbelle la quiere usted y su familia personalmente yo la detesto”.