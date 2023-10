“Un atraco de frente”: la “rosca” por la que Laura Acuña no pudo cumplir un sueño

Sin embargo, lo que muchos no saben es que antes de ser presentadora, Laura tenía otro sueño: convertirse en reina de belleza.

No obstante, aquella elección terminó en medio de la polémica, puesto que en aquel momento se habló de que todo estaba arreglado para que ganara Diana Lucía Mantilla, hija de una ex Señorita Santander.

“Lo que pasó aquí en Bucaramanga es un atraco de frente. Es una situación indignante porque irrespetaron a toda la comunidad. Si ya el jurado sabía que iban a designar a Diana, lo mejor es que la hubieran nombrado por decreto y no nos hubieran puesto de teloneras en un espectáculo tan bochornoso”.

Durante la conversación que tuvo con Belky, Laura no se refirió a la polémica relacionada con la corona de Miss Santander de aquella época , sin embargo, sí lanzó una especie de indirecta que dio mucho de qué hablar.

“Siento que ha decrecido un poco el interés por los reinados. Yo siento que sí les hizo mucho daño a los concursos, y les restó importancia, escoger ‘dedocráticamente’ a la niña que querían que quedara por la familia, por el tío, por el amigo, por el no sé qué, y no por las aptitudes que tenía”.

En aquella entrevista, Belky afirmó que lo mejor que le pudo pasar fue no llegar a Miss Colombia, ya que tal vez no se le hubieran abierto otra clase de puertas. Y aunque Laura no hizo referencia a esto, en los comentarios muchos afirmaron que a la famosa le había pasado exactamente lo mismo, por el hecho de que ha tenido una exitosa carrera como presentadora.