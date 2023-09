“No quiero existir donde no estés”: extraño mensaje de Laura Acuña puso a dudar a sus fanáticos

Ya sea en redes sociales o en la televisión, Laura Acuña siempre está dando de qué hablar por diferentes temas. Sus seguidores siempre están pendientes de su vida y lo hacen a través de Instagram, perfil en donde suma más de cuatro millones de fanáticos.

Desde hace unos años, sus seguidores han tenido la duda respecto a si la presentadora se separó. Y es que de un momento para otro dejó de publicar fotos junto al empresario Rodrigo Kling.

Hace un tiempo, en una conversación con el periodista Juan Diego Alvira, Laura aseguró que no se había divorciado, aunque no dio mayores detalles. De hecho, afirmó que hay detalles de su vida que no quiere mostrarles a sus seguidores.

“Yo no quiero hablar del tema porque me encanta que la gente no sepa. Las especulaciones son eso, especulaciones, pero yo aprendí que hay cosas que uno tiene que dejar para uno, hay cosas que sólo le importan a uno y no tiene por qué contarle a nadie más, por eso me volví hermética con el tema”.

Laura Acuña no volvió a subir fotos con su esposo, Rodrigo Kling. | Foto: Instagram @lauraacunaayala

Y aunque en aquel momento aseguró que su matrimonio seguía, lo cierto es que varios de sus seguidores no le creyeron. Ahora, los rumores vuelven a despertarse luego de que la presentadora publicara una historia en Instagram.

Se trata en realidad de una frase que asegura lo siguiente: “No quiero existir en un mundo donde no estés”. Luego de eso, afirma que se trata de una frase de la película Elementos y hace referencia al protagonista y lo que hace por el amor de su vida: “Todos necesitamos un Wade en nuestras vidas o ser un Wade en la vida de alguien... o ambas. Si no la han visto, háganlo”.

Mensaje de Laura Acuña puso a pensar a sus fanáticos

Laura Acuña habla del amor en Instagram. | Foto: Instagram de Laura Acuña

La historia ya no se encuentra en sus redes, pero lo cierto es que varias personas la han compartido en otros perfiles, así que los comentarios no se han hecho esperar. Y es que, aunque se trata de una película, muchos aseguraron que era una forma de dar a entender que está soltera.

Hace un tiempo, en una conversación con Eva Rey en su programa de YouTube, Laura Acuña se sinceró sobre diferentes temas. Uno de ellos respecto a las rupturas. Lo hizo a propósito de lo sucedido con Shakira y Piqué, pero no hizo una mención sobre ella.

La presentadora lleva más de 15 años en la pantalla chica. | Foto: fotograma, 0:38, "Estar viva es un privilegio" Diva Jessurum | La Sala De Laura Acuña T26 E4 - YouTube Laura Acuña

Laura Acuña habla sobre las rupturas y el hombre de sus sueños

“No sé cómo serán las terminadas de hoy en día, pero me imagino que habrá unas que se van de rumba un mes o un año entero (...) También hay otras que lloran todo el día y uno tiene sus formas de hacer catarsis de todo lo que le pasa, y el de ella es hacer música, es artista, obvio no tendría otra manera, de malas”.