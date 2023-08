Querida presentadora que renunció a ‘Noticias Caracol’ reapareció en TV y mostró su nuevo trabajo

Ana María Navarrete se consolidó como una de las periodistas deportivas más reconocidas de Colombia gracias a su trabajo en Noticias Caracol . No obstante, en febrero pasado sorprendió a todos sus seguidores y anunció que ya no hacía parte del informativo.

“Después de más de una década, termina mi historia en Caracol Televisión, en ‘Noticias Caracol’ y el ‘Gol Caracol’. Quise aprovechar este video para contarles y agradecerles a todas las personas que me apoyaron todo este tiempo. A las personas que estuvieron ahí siempre pendientes y a las que me mandaban mensajes cuando no me veían”, precisó en aquel momento.