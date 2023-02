Presentadora del Canal Caracol renunció después de 10 años: “Ni yo me lo esperaba”

Hay momentos en los que se debe desistir de algún trabajo para emprender nuevos rumbos, tal es el caso de la presentadora de televisión Ana María Navarrete, quien por un poco más de una década trabajó en el Canal Caracol, puntualmente en el noticiero cubriendo temas deportivos.

Recientemente, se conoció que la vallecaucana no seguirá en la reconocida casa televisiva. El anuncio lo hizo ella misma mediante redes sociales, luego de pasar varios días en los que su rostro no apareció en pantalla.

Entonces, a través de sus perfiles de TikTok e Instagram, Navarrete grabó un video en el que confirmó su despedida, mientras terminaba de alistarse para salir a encontrarse con algunas excompañeras de trabajo.

“Voy a un evento muy especial, a verme con personas muy especiales. De eso también se trata este video”, fueron las primeras palabras de la periodista.

La presentadora estuvo por más de una década cubriendo temas de deportes. - Foto: Instagram: @navarretenana

Luego de esto, confirmó las sospechas: “Después de más de una década, termina mi historia en Caracol Televisión, en Noticias Caracol y el Gol Caracol. Ya han pasado varios días, entonces quise aprovechar para hacer este video, contarles y agradecerles a todas las personas que me apoyaron todo este tiempo. A las personas que estuvieron ahí siempre pendientes, a las que me mandaban mensajes cuando no me veían”, expresó la host de TV.

Asimismo, la colombiana dio más detalles, dijo que se cerró una etapa de su vida y “fue una historia muy linda”. Recordó que llegó al citado canal en 2012, siendo joven y con un sueño que no sabía que tenía y pudo hacer realidad.

La pasión de Ana María Navarrete son los deportes, por lo que no dudó en recalcar el trabajo que hizo año tras año. “Han pasado muchas cosas: Copas del Mundo, Mundiales de Atletismo, Juegos Olímpicos. Esta carrera me llevó a conocer lugares en los que nunca pensé estar y personas que me llevo muy dentro de mi corazón”, puntualizó la caleña.

“Me voy con inmensa gratitud. Miro desde lejos todo ese camino recorrido y me parece increíble haber vivido tanto”, aseguró.

La host de TV hizo mención de posibles próximos proyectos. - Foto: Instagram: @navarretenana

Pero eso no fue todo, en la misma confesión que dio la periodista deportiva a través de los escenarios digitales, comentó que para este año 2023 “se vienen cosas lindas, maravillosas, que pronto les estaré contando cuál será mi nuevo club. No sabemos si aquí o en el exterior”, señaló la reconocida presentadora.

En el fragmento, Ana María escribió como pie de foto: “Gracias por estos 10 años de camino recorrido” y lo acompañó con emojis de herramientas de comunicación y un balón de fútbol.

Un rápido recuento

Para tener un recuerdo en sus redes sociales, la presentadora Navarrete compartió pequeños clips en donde se le puede ver en diferentes facetas mientras estuvo en el Canal Caracol. Entrevistó a varios rostros del fútbol, como el campeón Mundial Messi, cubrió eventos de gran envergadura deportiva y así, poco a poco, fue construyendo su carrera profesional en el mundo de los medios de comunicación en Colombia.

“Más de 10 años de VIDA, CORAZÓN y ALMA dejados por el mundo 📺🎥🎙️❤️ Que delicia haberlos vivido así. No cambiará ni UNA sola cosa!!! Ahora, que VENGAN MÁS. Les dejo un minutico de tanto”, escribió la periodista en su perfil de Instagram.

Los seguidores de la comunicadora le desearon éxitos tras haber dejado la casa televisiva de Caracol. - Foto: Instagram: @navarretenana

Como era de esperarse, tras las recientes declaraciones, los seguidores y allegados a la hincha fiel del Deportivo Cali, no dudaron en comentar sus post de la siguiente manera: “Nanita bella, que a donde vayas sigas brillando”; “La mejor siempre ❤️ irremplazable”; “Un mundo de cosas lindas por descubrir, lo que viene es 🔥”; “Siempre te he admirado por tus cubrimientos deportivos, te deseo muchos éxitos en esta nueva etapa”; “Sigue el camino que te mereces y te haga feliz”; “Ni yo me los esperaba”, se lee en las redes sociales.