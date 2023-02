“Los llevo en mi corazón”: Alejandra Giraldo se ‘despidió’ de sus compañeros de Noticias Caracol, ¿por qué?

Alejandra Giraldo se convirtió en una de las presentadoras más comentadas y reconocidas de Caracol, gracias a su profesionalismo y talento frente a la cámara. Su papel en Noticias Caracol conquistó a los televidentes, quienes aplaudieron su estilo y el carisma que proyectó en cada una de las emisiones.

Alejandra Giraldo, periodista y presentadora de Caracol. - Foto: Instagram @alegiraldop

Sin embargo, la periodista tuvo que trabajar bastante duro para avanzar en los medios y lograr ubicarse en el lugar que actualmente ocupa en el noticiero matutino. Poco a poco, creció como profesional, marcando una huella con los temas que tocaba, el tipo de información que brindaba y la preparación que tomó en su momento.

Pese a que la comunicadora llamó la atención en el pasado por situaciones que ocurrieron en las transmisiones en vivo, recientemente desató algunas reacciones en los televidentes con unas palabras que dio al finalizar el noticiero de Caracol. Alejandra Giraldo despidió el formato informativo dando un anuncio, el cual estaba relacionado con su ausencia por un tiempo.

De acuerdo con lo que se observó en la emisión, Alejandra Giraldo cerró el viernes 10 de febrero de 2023, comentando que estaría en las próximas tres semanas, tal y como ocurrió en otras ocasiones del pasado. La presentadora se irá de vacaciones y tomará un descanso al inicio de este año, recargando energías para regresar con toda la actitud.

Según con lo que se observó en el programa, la comunicadora, colega de Andrés Montoya, sostuvo un pequeño diálogo con su compañero y regaló unas emotivas palabras para compartir este tiempo de descanso que llegaba a su rutina laboral. Alejandra Giraldo fue clara y aclaró que no saldría del noticiero de forma definitiva.

“¿Nos vemos cuándo?”, preguntó Andrés Montoya, a lo que la periodista indicó: “Nos vemos en tres semanas, si Dios quiere. Chao, los llevo en mi corazón”.

La integrante de Noticias Caracol sonrió, dándole la bienvenida a este tiempo de descanso, el cual durará exactamente 15 días. Una vez se termine este tiempo, la presentadora retomará sus actividades en las mañanas y compartirá con los fieles televidentes del formato.

Alejandra Giraldo, uno de los rostros de Noticias Caracol. - Foto: Instagram @alegiraldop

Alejandra Giraldo contó uno de los secretos del set para evitar incidentes al aire

Debido a su profesión, Giraldo en algunas ocasiones utiliza vestido para presentar el noticiero. Esto puede ser un tema complicado, porque al sentarse, si lo hace de forma incorrecta, puede que su vestido deje ver un poco más. Cabe resaltar que como la transmisión es en vivo, no puede editarse.

Para evitar este tipo de incidentes, la periodista contó a través de su perfil de Instagram cómo hace para evitar esto. “Mi queridísimo jefe de cámara, Juan Mario, en el máster, me mantiene esa imagen allá para que no me pase esto al aire. Juanma, te quiero. Gracias.”

La paisa comentó un poco del detrás de cámaras de los noticieron - Foto: Instagram @alegiraldop - Foto: Foto: Instagram @alegiraldop

En el video se observa una pantalla que tiene la periodista en frente para observarse a sí misma y ver si la forma en la que está sentada le permite estar cómoda y que la prenda de vestir que tenga puesta no le haga una mala jugada.

La periodista se caracteriza por ser muy activa en la red social Instagram. En varias ocasiones ha mostrado su trabajo y los retos que implica hacerlo detrás de cámara. Esta vez, a través de un video, Giraldo mostró lo que debe hacer para salir “al aire”.

“Lo que nadie ve… Estudio y estudio antes del directo, ensayo lo que voy a decir, exagero un poco y payaseo otro tanto también. Y obvio le hago al calentamiento para evitar lo de la congelación. Ahora sí, ¡vamos al aire!”, explicó la presentadora y mostró algunas imágenes previo a salir al aire.

A muchos de sus seguidores les divirtió la publicación, pues la paisa dejó en evidencia lo que “sufre” antes de dar una noticia. Además, también les causó gracia los bailes que hace para no congelarse del frío que hace en las madrugadas capitalinas.