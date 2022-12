“Se les olvida que trabajan”: el regaño de Alejandra Giraldo, presentadora de Caracol, a unos compañeros de set

Alejandra Giraldo ha logrado posicionarse como una de las presentadoras de noticias más famosas del país. La periodista de la emisión de la mañana de Noticias Caracol se ha caracterizado por ser muy profesional, motivo por el que se ha ganado el reconocimiento de varios televidentes colombianos.

La nacida en Medellín tuvo que trabajar bastante duro para avanzar en los medios y lograr ubicarse en el lugar que actualmente ocupa en el noticiero matutino. Poco a poco, creció como profesional, marcando una huella con los temas que tocaba, el tipo de información que brindaba y la preparación que tomó en su momento.

Ella es muy activa en redes sociales y suele contarles a sus seguidores experiencias de su vida, mostrar fotos de sus vacaciones y también compartir situaciones que pasan en su trabajo. Esta vez no fue la excepción, pues con la emoción del Mundial de Qatar 2022 todos sus compañeros han estado al tanto de lo que sucede.

En un video que publicó en su Instagram, la presentadora mostró lo que estaba sucediendo en el set mientras ella se enfocaba en preparar las notas del noticiero. “En épocas de Mundial hay dos tipos de persona, como yo, acá trabajando tranquila, o como ella, que se está comiendo el pincel”, dijo mientras grababa a una compañera suya que se estaba maquillando.

Luego siguió girando la cámara y detrás de ella había un grupo de compañeros muy entusiasmados viendo uno de los partidos de la Copa Mundo, a lo que la presentadora expresó: “O como estos, que se les olvida que hay que trabajar”.

Giraldo aseguró que al que no le gusta el caldo se le dan dos tazas, pues no es muy amante del fútbol y por el set hay televisores en todas partes. “¡Yo soy la ‘grinch’ del fútbol! 😬🤷🏻‍♀️”.

Varios de sus seguidores comentaron: “😂😂😂 me uno a tu equipo yo de fútbol solo sé que existen Cristiano y Messi, y eso porque los oigo nombrar”; “Yo sería de los que se quedan en su silla, pero estaría pendiente del partido de reojo, probablemente también estaría mordiendo una brocha, lápiz o algo así jajaja”; “Yo también grinch del fútbol. Me aparece aburrido 😂”.

La dura situación que vivió antes de ser famosa

Alejandra Giraldo concedió un diálogo con Diva Rebeca, personaje creador por Ómar Vásquez, donde aprovechó para hacer un viaje en el tiempo y recordar cómo fueron sus inicios antes de ser la presentadora reconocida del presente.

“Para poderme venir a vivir acá, me vine muy endeudada, me tocó sacar una tarjeta de crédito para pagar el trasteo. Pero lo cuento con orgullo y hoy me río de eso. Para poder traerme la cama y el televisor que era lo único que tenía. Eso que me daba vergüenza, hoy me da orgullo. En ese momento pensaba por qué me toca tan duro y mire”, mencionó en la entrevista, dejando claro lo cómoda y bien que se siente al hablar de los momentos que pasó.

No obstante, en la conversación con Diva Rebeca, Alejandra Giraldo relató una anécdota del momento en que se presentó a un reality de Antioquia, donde buscaban una presentadora para un canal. Allí se presentó y tuvo que competir, logrando quedar entre las tres finalistas.

Sin embargo, el público era el que elegía, por lo que no contó con los suficientes votos y tuvo que despedirse de esta idea. La conductora de televisión afirmó que nunca buscó hacerse promoción con las experiencias duras que atravesó, ya que su interés era mostrarse distinto.

“Yo esto nunca lo he contado. Uno tenía que llamar para votar y yo no tenía dinero para llamar a votar. Las personas no saben cómo las personas construyen sus historias y yo nunca hablo de eso, nunca hablo de eso. Sí, fui muy pobre y luché, pero yo no hablo de eso”, dijo.

Por último, la presentadora aseguró que su proyecto de vida se cumplió, a pesar de que nunca se imaginó que lo lograría. “Estoy donde siempre quise estar, y el camino ha sido lo que necesitaba para llegar a este punto. Ha sido una carrera muy especial y muy bonita. Increíble haber logrado lo que nunca pensé que iba a lograr, porque, aunque lo quería con el alma, no pensé llegar adonde estoy”.