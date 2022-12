Farina llegó a Qatar y deslumbró con su belleza

‘La nena fina’ es el apodo de la artista paisa Farina desde que participó hace más de 10 años (2005) en el programa donde Marbelle era jurado, Factor X, de RCN. La antioqueña tiene 36 años, es rapera y actriz. Desde su debut ha sacado temas musicales como mucho pa’ ti, Pum pum, A fuego, entre otros.

Su fuerte siempre fue el género urbano por lo que se ha destacado indudablemente, con reproducciones de más de 700 millones en Youtube. Su éxito fue tal, que la compañía Sony Music Latin firmó con ella en 2018 y desde entonces, goza de fama y reconocimiento a nivel nacional.

Se volvió aún más popular, luego de colaborar con Fanny Lu, Maluma, Thalía, Sech, Wyclef Jean, Natti Natasha, J Álvarez, entre muchos otros. En la actualidad, acumula una cuenta de Instagram que casi llega a los 6 millones de seguidores. Dentro de los mensajes que se pueden leer, se ve que cuenta con grato aprecio por parte del público espectador.

Aprovechando el mundial, ‘La nena fina’ se dejó ver con un traje típico del país árabe de color rosa que impactó a más de uno, incluso reconocidas celebridades le comentaron que se veía muy bien y que debería quedarse con ese flow. La imagen tiene más de 260 mil me gusta y superó los 2.000 comentarios. Recordemos que la cantante tiene ascendencia peruana y libanesa y su vocación la heredó de su familia.

Por redes sociales los usuarios se pronunciaron: “ese flow va contigo”; “una reina, una dama en todos los aspectos de su vida desde que la conozco”; “Qué honor estar en tu perfil reina... La rapera más dura que ha nacido en mi tierra”.

Algunos de sus seguidores comentaron negativamente a la asistencia de la colombiana a ese país: “Que bueno que los artistas de Colombia se educaran un poquito más en las problemáticas sociales que viven países como los que están visitando, así se crea más impacto”; “artistas de talla mundial, NO fueron a ese país donde van en contra de los derechos humanos. Mataron a más de 6k trabajadores solo para construir unos estadios en un país donde ni siquiera juegan fútbol y quedarán completamente abandonados después de este evento, DECEPCIONADA de ti”; “patrocinando la esclavitud de esas mujeres”.

“Ser mujer en la música urbana es más complicado que ser hombre”: Farina contó por qué desapareció de los escenarios por seis años

Durante una larga temporada, Farina se encargó de producir su propia música de manera independiente y estuvo lejos de los escenarios comerciales; sin embargo, en los últimos años ha logrado despuntar y reaparecer en la escena comercial al punto de cantar con Natti Natasha, una de las exponentes más relevantes de este género en el mundo.

“Lo que a mí me ha mantenido ahí es mi disciplina, yo nunca le he bajado. A mí me cierran mil puertas y yo las abro a las malas y así me ha costado y más siendo mujer, porque te tengo que admitir, ser mujer en el género urbano, antes, ya no tanto, era más complicado que ser hombre, era casi que imposible”, explicó la artista antioqueña en entrevista con Dimelo King.

Ante este panorama, Farina también habló sobre su relación con su compatriota y la posibilidad de un encuentro musical entre ambas, pues se le ha visto en diferentes canciones y compartiendo escenarios con artistas de otras nacionalidades.

La antioqueña señaló que ella no ha buscado a Karol G y que la Bichota tampoco la ha buscado; sin embargo, aclaró que aunque no se hablan mucho, hasta el momento la relación es normal.