Cantante Silvio Brito y su acordeonero sufrieron brutal accidente en Bolívar

Tremendo susto vivió este viernes 2 de el reconocido cantante y compositor Silvio Brito, junto con varias personas de su equipo de trabajo, tras sufrir una aparatoso accidente de tránsito cuando se movilizaba por una concurrida vía del departamento de Bolívar.

La emergencia se registró hacia las 12:30 de la madrugada, en la vía que comunica a Caucasia con la ciudad de Barranquilla, en jurisdicción del municipio del Carmen de Bolívar. Al parecer, el mal estado y desconocimiento de la vía sería la causa de este accidente que, por fortuna, no cobró ninguna vida.

Allegados al cantante, indicaron que al momento del siniestro iban a baja velocidad, sin embargo, el conductor al parecer desconocía la vía y al intentar maniobrar la camioneta para evitar caer a una cuneta, perdió el control. El vehículo se salió de la vía.

“Al conductor se le salió de control un momento el vehículo. Le ganó la curva y, al llegar a la cuneta, sufrimos un volcamiento a baja velocidad”, aseguró el hijo del cantante.

Pese a la magnitud del incidente, los cuatro ocupantes resultaron ilesos, toda vez que tenían bien puesta el cinturón de seguridad y, además, el blindaje de la camioneta ayudó a mitigar el impacto. Sin embargo, en las puertas y ventanas quedó evidenciado el fuerte choque.

En el vehículo iba Brito junto a su acordeonero Orangel Pangue Maestre, quien solo recibió pequeños golpes, el hijo y mánager del artista, Leonardo Brito y el conductor, Wilfrido Peinado.

“Afortunadamente la camioneta es blindada y no nos pasó nada al momento de volcarnos. Me encuentro y me siento bien, gracias a Dios Todopoderoso, al igual que Pangue y todos los demás”, dijo Silvio Brito en su cuenta de Twitter.

Afortunadamente la camioneta es blindada y no nos pasó nada al momento de volcarnos. Me encuentro y me siento bien gracias a Dios Todopoderoso, al igual que Pangue y todos los demás. — Silvio Brito (@SilvioBritoM) December 2, 2022

El compositor y su equipo de trabajo regresaban de Caucasia, donde estaban realizando una gira de medios para la promoción de sus próximas presentaciones a nivel nacional. Una vez concluida la jornada, tomaron carretera rumbo a Barranquilla, para sostener una reunión con empresarios.

Según se conoció, tras la llegada a La Arenosa tanto el cantante como el resto de involucrados estaba siendo esperados por una ambulancia, cuyos paramédicos verificaron que estuvieran en buenas condiciones de salud.

Cantantes que sufrido accidentes de tránsito

El pasado 13 de agosto del presente año, el artista de música vallenata Iván José Mindiola sufrió un grave accidente de tránsito cuando se desplazaba en un vehículo entre los municipios de Tunja y Paipa (Boyacá), en una zona conocida como El Manzano, junto a otros integrantes de su agrupación musical.

Según los informes oficiales, el cantante de 25 años de edad tenía como destino de su recorrido el municipio de Floresta, Boyacá, iniciando su viaje desde la ciudad de Bogotá.

No obstante, el cantante falleció por las múltiples heridas del accidente. En ese sentido, el joven de 25 años se suma a la larga lista de intérpretes de vallenato que han muerto en las carreteras de Colombia.

En el año 1995, la artista cartagenera Patricia Teherán, considerada una de las grandes figuras de este género musical, falleció luego de un fatal accidente en la vía Cartagena-Barranquilla.

Asimismo, Jesús Manuel Estrada, integrante del grupo Los Diablitos, murió en el año 2003 a los 39 años de edad, luego del accidente ocurrido en las carreteras de los departamentos del Cesar y Santander.

Sin embargo, uno de los accidentes que más ha causado conmoción en los colombianos fue el del 24 de agosto de 2005, entre la vía de Cartagena-Valledupar, el cual causó el fallecimiento de Kaleth Morales, a los 22 años.