Imitadora de Fariana le respondió a Amparo Grisales y la cuestionó por polémica acusación en su contra

En la décima temporada de Yo me llamo, uno de los concursos de talento más importantes del Canal Caracol, se han vivido situaciones álgidas entre los jurados y los participantes que sueñan con convertirse en el ‘doble perfecto’ de algunos de los representantes más importantes de la música, pues no han estado de acuerdo con el trato que brindan los profesionales.

Una de las estrellas que lograron llamar la atención de los televidentes fue la creadora de contenido Alexa Torres, quien audicionó al programa para imitar a la cantante urbana Fariana, pues en medio de una de sus presentaciones, no se quedó callada y expuso frente a las cámaras su inconformidad con Amparo Grisales.

Amparo Grisales vs Fariana en 'Yo me llamo' | Foto: Youtube Yo me llamo edición Colombia

La mujer, quien ya fue eliminada del concurso, llegó a la cabina de Mix Colombia 92.9 FM para revelar algunos detalles en el reality del Canal Caracol, lugar en el que mostró su molestia por comentarios que la ‘diva de la televisión colombiana’ habría hecho en su contra.

“Mis 15 millones de seguidores, como me hicieron presentar acá, que si sumamos todos, dan mas o menos como 20, los cuales me han costado mucho trabajo y esfuerzo, porque he manejado varias redes sociales, yo tuve Facebook, Instagram y TikTok”.

Añadió: “Quiero decir que son 100% reales, no como escuché por ahí en cierta entrevista muy temprana en la que decían que se compraban seguidores y acá entraban influencers siendo cantantes al mismo tiempo (...) Eso fue Amparo Grisales que en una entrevista terminó diciendo eso”.

Imitadora de Fariana en ‘Yo me llamo’ le envío contundente mensaje a Amparo Grisales luego de sus burlas | Foto: Captura de pantalla YouTube Yo me llamo Caracol

Por otro lado, hizo referencia al costo que tendría adquirir la gran cantidad de seguidores que ha logrado acumular, dejando en claro, que en este momento, para ella sería imposible acceder a ellos económicamente.

“La gente siempre a uno le manda mensajes, yo no estoy viendo el programa, pero me dicen muchas cosas. Yo me puse en la tarea de investigar cuánto costarán 14 millones de seguidores y encontré que valen más de 800 millones de pesos, eso fue lo que vi (...) Yo con eso me compro una casa, un carro y alcanzo a vivir una buena vida decentemente”.