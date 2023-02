Revelan qué le pasó a presentadora de ‘Noticias Caracol’ que pidió oraciones por su salud

La presentadora Alejandra Giraldo sorprendió la semana pasada a sus seguidores y manifestó que no iba a estar por un tiempo en Noticias Caracol. Además, enfatizó en que esperaba volver al trabajo dentro de tres semanas.

Mediante las historias de Instagram, la comunicadora reapareció –este domingo– y compartió una fotografía desde un centro médico, donde citó al papa Francisco y les pidió a sus seguidores que oraran por ella.

Alejandra Giraldo preocupó a sus fans. - Foto: Instagram @alegiraldop

La antioqueña, de igual manera, aprovechó el momento para desearles un gran día a sus seguidores y manifestó que espera volver a la pantalla chica lo más pronto posible. No obstante, no contó por qué estaba en el hospital.

“¡Prontito nos vemos! Como dice el papa: recen por mí. Un bonito domingo”, fue el mensaje que compartió Giraldo para acompañar la postal, la cual se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales.

Ante la preocupación que generó en sus fanáticos, el programa Lo sé todo (Canal Uno) reveló este martes que Giraldo se sometió a una intervención quirúrgica, por lo cual estuvo hospitalizada durante unos días.

Alejandra Giraldo desde el hospital. - Foto: Instagram Alejandra Giraldo

La presentadora fue operada recientemente. - Foto: Instagram @alegiraldop

Ariel Osorio, presentador principal del espacio televisivo, puntualizó que la periodista de Caracol Televisión se mandó a retirar las prótesis mamarias que se había puesto hace unos años.

“Alejandra ya está en su casa recuperándose. No hubo ninguna situación de alarma en la vida de la presentadora antioqueña”, aseguró el conductor del programa de chismes, que le deseo una pronta recuperación a la comunicadora.

Pese a que muchos pensaban que estaba de vacaciones, la ausencia de la reconocida periodista en Noticias Caracol se debe a temas médicos. Asimismo, se tomará un reposo por algunos días.

Giraldo, sin duda alguna, se ha convertido en una de las presentadoras más comentadas y reconocidas del canal, gracias a su profesionalismo y talento frente a la cámara. Su papel en el informativo conquistó a los televidentes, quienes aplauden su estilo y carisma durante cada uno de los informativos.

La comunicadora no solo suele llevar la batuta de la primera emisión, sino que durante los fines de semana presenta la sección ‘Las mascotas de Alejandra’, en la que comparte consejos sobre cómo mejorar la vida de los animales domésticos.

Alejandra Giraldo ya se encuentra recuperándose en su casa. - Foto: Foto: Instagram @alegiraldop

La periodista volverá a 'Noticias Caracol' en tres semanas. - Foto: Instagram @alegiraldop

Así evita los incidentes en el set

Giraldo, en algunas ocasiones, utiliza vestido para presentar el noticiero. Esto puede ser un tema complicado, porque al sentarse, si lo hace de manera incorrecta, puede mostrar un poco de más. Cabe resaltar que como la transmisión es en vivo, no puede editarse.

Para no sufrir este tipo de incidentes, la presentadora contó a través de su perfil de Instagram cómo hace para evitar esto. En la publicación se apreció que Alejandra tiene una pantalla en frente, la cual le permite ver la forma en la que está sentada y que la prenda de vestir que tenga puesta no le haga una mala jugada.

Giraldo mostró cómo hace para no tener incidentes en el set - Foto: Noticias Caracol

Alejandra Giraldo es una de las presentadoras más queridas de Caracol - Foto: Instagram @alegiraldop

“Mi queridísimo jefe de cámaras, Juan Mario, en el máster, me mantiene esta imagen ponchada en el set para que no me pase ningún incidente al aire. Juanma, te quiero. Gracias”, puntualizó la famosa presentadora.