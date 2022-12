“Lo que nadie ve”: Alejandra Giraldo dejó en evidencia cómo es trabajar en un noticiero

Una de las presentadoras de noticias más conocidas de nuestro país es Alejandra Giraldo. La nacida en Medellín lleva un par de años presentando la emisión de la mañana del informativo de Caracol Televisión y allí se ha ganado el cariño de varios televidentes, debido a que se ha caracterizado por tener una personalidad muy carismática.

Asimismo, la periodista se ha dado a conocer en todo el país por su profesionalismo. Este reconocimiento se refleja en sus redes sociales donde suma más de 200 mil seguidores. Allí comparte momentos tanto de su vida laboral como de su vida personal, por lo que ha dejado en evidencia que está muy enamorada y que es una gran amante de los perros, pues tiene tres de estos.

Por otro lado, hace poco la mujer anunció que no estará en las próximas emisiones de Noticias Caracol; sin embargo, no se debe a un retiro definitivo sino a un descanso temporal, pues regresará a las pantallas chicas a presentar las diferentes novedades del país el próximo 2 de enero.

“Feliz Año Nuevo. Año Nuevo, vías nuevas. Yo me despido desde este punto, mostrándoles a los televidentes esas imágenes del punto más avanzado de la obra de la 68. Estas son las obras, esto es lo que está pasando en Bogotá. Yo les deseo desde ya un feliz año a todos”, dijo la antioqueña en pleno programa en vivo.

Dejando de lado su retiro temporal del informativo de Caracol Televisión, hace un par de horas Alejandra Giraldo publicó un video en el que mostró que no todo es lo que parece cuando sale al aire a presentar las noticias. Y es que, contrario a lo que muchos televidentes creen, prepara lo que va a decir y sus expresiones antes de la emisión.

“Lo que nadie ve… Estudio y estudio antes del directo, ensayo lo que voy a decir, exagero un poco y payaseo otro tanto también. Y obvio le hago al calentamiento para evitar lo de la congelación. Ahora sí, ¡vamos al aire!”, explicó la presentadora y mostró algunas imágenes previo a salir al aire.

A muchos de sus seguidores les divirtió la publicación, pues la paisa dejó en evidencia lo que “sufre” antes de dar una noticia. Además, también les causó gracia los bailes que hace para no congelarse del frío que hace en las madrugadas capitalinas.

El vestido de Alejandra Giraldo por el que le dicen que parece ‘regalo de Navidad’

La mujer lució un atuendo a cuadros de diferentes colores durante una emisión del noticiero. La presentadora no dudo en compartir su ‘pinta’ a través de las redes sociales; sin embargo, confesó que unos compañeros le dijeron que parecía el papel envoltorio de un regalo de Navidad.

“Ana María Navarrete me acaba de escribir que parezco un regalo de Navidad y Andrés me acaba de confesar que él también lo pensó”, aseguró Alejandra Giraldo en sus historias de Instagram. Asimismo, su compañero de la emisión de la mañana le comentó que lo pensó desde que el primer momento que la vio, pero no le dijo porque no la quería hacer sentir mal.

Por su parte, la periodista se tomó la situación con humor y manifestó que no era un regalo, sino un regalazo.