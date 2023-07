¿Quién se quedará con la perrita Bubbles? La incógnita tras el divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello

View this post on Instagram

Cómo repartirán su millonaria fortuna

Se dice que esta relación llegó a su fin debido al desacuerdo que la pareja tenía en la importante decisión de tener hijos juntos. Pues una fuente cercana al actor, confesó que Manganiello estaba impaciente por ser padre, y al parecer, la famosa colombiana no habría estado de acuerdo en el tema. Probablemente, Vergara no quería ser madre por segunda vez.

Según indica el diario The Insider “Sofía y Joe se han distanciado desde hace algún tiempo y se están distanciando el uno del otro para contemplar su futuro” . Pues, al parecer, no hay posibilidades de reconciliar frente a las peticiones que hicieron para llevar a cabo el divorcio.