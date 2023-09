¿RBD y Karol G estarán juntos en Colombia?, esto respondió la agrupación mexicana

Las declaraciones que emocionaron a los seguidores de RBD

Posteriormente, fueron interrogados sobre la posibilidad de estar realizando alguna colaboración con la artista de origen antioqueño Karol G o si incluso han planeado invitarla al escenario en las presentaciones que realicen en Medellín. “Ojalá, hay sorpresas, todavía no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero lo que sí es que aquí las reglas cambian”, confesaron. Dando a entender que habría una alta posibilidad de que Karol G sí haga parte de su show, sin embargo, no revelaron más información porque todavía no han llegado a concretar todo.