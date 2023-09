Christian Chávez se pronuncia sobre las críticas que recibió por su traje rosado de mariachi

Más que las voces, las canciones y las coreografías que han realizado Anahí Puente, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckherman y Christian Chávez, han sido sus looks los que han dado mucho de qué hablar, puesto que no solo rememoran a los personajes que los actores interpretaron en la novela, sino que genera un sentimiento de nostalgia de aquellos que también lucieron las minifaldas y los tutús de Mia Colucci, la melena roja de Roberta, los blazers sin camisas por debajo de Diego, las botas hasta la rodilla de Lupita y los estilos multicolores del pelo de Giovanni.

“Algunas personas se ofendieron por usar un traje que no es un traje de charro, quiero aclarar; el traje de charro tiene otras características, y obviamente por lo único que estoy haciendo este video es para las personas que se sintieron ofendidas; lo siento mucho, yo no soy charro, simplemente es una interpretación de la mexicanidad, como el color rosa mexicano, en algunas partes de México. Yo no soy charro, no soy competencia de charro y obviamente respeto muchísimo a esa comunidad y si se sintieron agredidos, lo siento”, declaró el mexicano en sus historias de Instagram.