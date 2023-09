The Rolling Stones presentan su nuevo sencillo “Angry”, que hace parte de su primer álbum en 18 años

“No quiero ser presumido, pero no habríamos sacado este álbum si no nos hubiera gustado mucho”, dijo Jagger. “ Dijimos que teníamos que hacer un disco que realmente nos encantara a nosotros mismos”.

“Hackney Diamonds” es un término del argot para referirse a vidrios rotos, y la banda también llamó la atención de sus fans con un anuncio en el periódico local Hackney Gazette de un negocio ficticio de reparación de vidrios: When you say gimme shelter, we’ll fix your shattered windows (Cuando digas dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas, un juego de palabras con otro éxito de la banda, Gimme Shelter).