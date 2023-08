Reconocida cantante habló de su vida amorosa y confesó que fue ‘amante’

La intérprete inició contando que en su juventud no tuvo vicios, pero que si llegó a tener algunos, fueron los novios.

“Yo era muy coqueta... Soy costeña y lo mío no fueron ni las drogas ni el alcohol, fui noviera, tuve muchos novios”, contó Yuri ante las cámaras.

Posterior a esto fue que empezó a revelar cosas sobre su vida a morosa y los hombres comprometidos, al mencionar que, “ Viví cosas muy difíciles por ser tan noviera. Me gustaban los solteros, pero me gustaba lo prohibido”.

Después de esto expresó que se sintió usada, ya que esos hombres la llevaban a la cama, pero realmente no querían estar con ella.

“Me usaban, me llevaban a la cama y a la hora de la hora ninguno estuvo conmigo, ninguno se divorció y es horrible ser la amante”, puntualizó Yuri.

“Lo digo públicamente para que usted vea que aquí nada ni nadie estamos exentos de vivir cosas difíciles, no, todos los podemos vivir, somos humanos y la paga del pecado es muerte, y cuando andas haciendo cosas que no son buenas pues tiene su consecuencia y yo viví mi consecuencia”.

La artista dijo que le gusta que sus seguidores se den cuenta, que no porque ellos sean reconocidos y famosos, sean “santos” y que también cometen errores. “Muchos nos hemos levantado y otros siguen llenando sus vacíos”.

Para finalizar aseguró que la parte sexual es una relación, ya no es como antes y que el amor se va transformando, “yo no creía eso y decía: ‘la que es caliente, es caliente, pero cuando vas llegando a esa edad dices: ‘woah, ahora ya no es pasión sino es amor, es compañía, es estar rico ahí con tu pareja, la pasión es divina, pero sí definitivamente el amor cambia”.