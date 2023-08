“Nos tocó irnos de la casa”: Jessi Uribe reveló detalles de la dura infancia que vivió

“Mi papá es todo bien, me ayudaba y me enseñó muchas cosas (...) En el tiempo que fui niño sí lo señalaba y eso, por haber dejado a mi mamá, y porque nos tocó irnos de la casa donde un tío a vivir en una pieza. Entonces, por ese lado le daba”, dijo el cantante en una entrevista difundida por la cuenta de chismes @Notifamosoos.

Luego, durante el diálogo agregó que, “ Nunca nos abandonó totalmente. O sea, ya no vivía con mamá, pero todos los días nos visitaba, nos llevaba comida ”.

Sin embargo, los usuarios no tomaron muy bien sus declaraciones y reaccionaron con comentarios negativos, señalándolo de tener “doble moral” y de haber hecho lo mismo, haciendo referencia a que dejó a su familia y a su exmujer Sandra Barrios, para tener una vida con Paola Jara .

“Hermano, eso es doble moral, oyó?” , “Abandonaste a tus hijos y bien pequeños, repetiste la historia. Qué mal ejemplo seguiste”, “Muchas veces los hijos repiten los errores de los padres y cada generación es más traumática” y “Repítela, ojalá tus hijos no queden con ese trauma como tú” , fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en la publicación.

“A nadie le quitan nada”: Paola Jara envió contundente mensaje

Pese a que los dos se mostraron emocionados y contentos con la historia que estaban escribiendo en sus realidades, no lograron escapar de los reproches y fueron blanco de palabras fuertes, las cuales cuestionaban su vínculo sentimental y el daño que le causaron a Sandra Barrios, expareja del santandereano.

Sin embargo, recientemente, Paola Jara llamó la atención de los usuarios en las plataformas digitales por un particular video que protagonizó durante un concierto. La artista popular desató opiniones con unas palabras que brindó en el escenario, refiriéndose al amor y los compromisos en cada unión.

Según se pudo detallar, la intérprete de Sentimiento regaló un pequeño discurso a su público en plena presentación, mencionando que las relaciones no se basaban en compromisos y agradecimientos, sino en amor y emociones reales. Allí, apuntó que a nadie le quitaban a otra persona, sino que todo cambiaba y había elecciones de irse o quedarse en ese vínculo .

“Les voy a aclarar una cosa, a nadie le quitan nada. Uno tiene que estar por amor, no por compromiso, ni por agradecimiento, ni por nada. La vida es muy cortica y vinimos a ser muy felices aquí porque esto es un ratico y tenemos que estar en una relación porque nos amamos, porque hay amor y nos entendemos. Cuando eso ya no pase, no tenemos porque estar ahí, a nadie le quitan nada”, comentó en el post, el cual se hizo viral en redes sociales.