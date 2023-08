‘Yo me llamo’ | Amparo Grisales ‘sufrió’ con participante que lució misteriosa máscara y le armó show: “Muy raro, qué miedo”

Sin embargo, como era de esperarse, Yo me llamo 2023 no fue la excepción y tuvo que lidiar con imitadores que dejaron un sinsabor en el jurado. En esta ocasión, un participante hizo pasar un momento “incómodo” a Amparo Grisales, pues le armó ‘show’ por una razón que ella nunca entendió.

| Foto: Fotograma, 6:46, A Yo Me Llamo llegan 11 nuevos imitadores para demostrar su talento - Yo Me Llamo 2023 - YouTube Caracol Televisión

La 'Diva' se molestó con un participante. | Foto: Fotograma, 6:46, A Yo Me Llamo llegan 11 nuevos imitadores para demostrar su talento - Yo Me Llamo 2023 - YouTube Caracol Televisión

‘Yo me llamo’: Amparo Grisales le tiró ácida pulla a Margarita Rosa y revivió vínculo del pasado: “No me niegues”

Contexto: ‘Yo me llamo’: Amparo Grisales le tiró ácida pulla a Margarita Rosa y revivió vínculo del pasado: “No me niegues”

El colombiano comenzó a cantar el exitoso tema Matemos las ganas , del artista popular, pero su voz hizo desesperar a la ‘Diva’ de la televisión. La actriz lo frenó y le repitió que no siguiera interpretando aquella producción musical, pues no se parecía en nada al original.

Participante enmascarado de Yo me llamo. | Foto: Fotograma, 22:36, Variedad de géneros y en la novena noche de audiciones -Capítulo 9 -Caracol Play |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

El imitador, que también llevó unas botas vaqueras, unos cinturones con cadenas y una camisa colorida, afirmó que lo hacía para ocultarse de Amparo Grisales, quien lo odiaba: “ Yo quise venir con máscara porque Amparito me tiene odio, no sé por qué ”.

“Mira, yo no odio a nadie para empezar. Soy una mujer muy espiritual y yo a la gente que me hace mal, la bendigo, la suelto y la dejo ir. Así que, no te conozco, con máscara y sin máscaras, no tengo esos sentimientos… qué pena contigo”, respondió la jurado, mostrando su molestia por estas palabras.