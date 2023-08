¿No les dieron toda la plata?: ganadores del ‘Desafío The Box’ revelaron la verdad sobre cuánto dinero recibieron

Recientemente, los ganadores del programa estuvieron como invitados especiales en la emisora Tropicana , y no desaprovecharon la oportunidad para contar algunos detalles sobre lo que fue el reality , además de la millonaria suma que recibieron por ser los ganadores, pero al parecer, no fue lo que esperaban.

Aleja habló sobre su triunfo y tiró pullas contra Guajira

“En el momento no vi nada raro y yo iba detrás de ella, íbamos muy pegaditas y ella, en un momento en el que estaba el hueco ahí para pasar a la otra letra (que llevaba a un espacio distinto) en el laberinto, se volteó y me dijo: ‘No, por aquí no es’. Entonces, yo me devuelvo inocente y miro y ella siguió”, expresó la colombiana en sus declaraciones, a lo que el locutor dijo: “Rabonada”.