‘Rigo’ llegó a su final: así terminó la historia inspirada en el popular ciclista paisa; reviva el capítulo

A ese llamado se unió Adriana, la mujer que tuvo un hijo con Rigo cuando él ya triunfaba en el mundo del ciclismo. La mujer buscó a Michell para convencerla de que ella es el amor de la vida del ciclista. “De usted, Rigo tiene su corazón, sus pensamientos. Rigo la ama y sé que usted a él. Si aprieta es porque no es mi talla y eso lo tuve que entender”, le confesó Adriana a Michell.

“ Hoy me despido de este hermoso personaje de Rigo, el corazón está lleno de amor, estoy muy contento por el trabajo realizado , por las personas que conocí, por las personas con las que me reencontré en este proyecto, pero también hay nostalgia y hay mucha tristeza por dejar este grupo tan hermoso que se formó”, dijo Juan Pablo a través de sus redes sociales.

Urrego destacó que la producción de la telenovela creó “un equipo maravilloso, se formó una familia, nos divertimos muchísimo, nos reímos mucho, así que tengo esa mezcla ahí de cosas, pero muy feliz. La enseñanza que me deja es no victimizarme, no victimizarnos en la vida, que a pesar de lo duro que pueda ser y de los momentos difíciles, siempre hay que mirar para adelante y luchar por los sueños, además de brindarle una sonrisa a la vida”.