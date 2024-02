Rubén Blades salió en defensa de la reelección de Nayib Bukele en El Salvador

Las tajantes declaraciones de Rubén Blades

“Dígase lo que se diga de Bukele, hasta ahora los efectos de su gestión administrativa gozan del respaldo mayoritario de los salvadoreños, más aún cuando sus opositores no explican qué harían, lo que proponen para mejorar lo que hace, o no ha hecho Bukele al momento, ni como lo ejecutarían. Lo acusan de ser un dictador, aunque gobierne con un Senado electo por una votación democrática”, escribió Blades.

Los partidos “olvidan los fallos y corrupciones cometidas por sus partidos”, aseguró Blades

Es así como sacó a relucir algunas de las acciones de los representantes de la oposición, en las cuales no quedaron muy bien parados.

“¿Arena, partido que en 1981 fundo el ex militar Roberto D’Abuisson, fascista a quien se responsabiliza por el asesinato del Arzobispo y santo de América, Oscar Arnulfo Romero, le va a dar lecciones de civismo a Bukele? ¿El Farabundo Martí, con su exlíder Mauricio Funes y expresidente de El Salvador, asilado en la Nicaragua de Daniel Ortega, huyendo de acusaciones de corrupción, le va a dar lecciones a Bukele sobre como gobernar transparentemente?”.

“No sé si en el futuro Nayib Bukele se convertirá en una decepción para su país, como la que causó Daniel Ortega, que retrocedió de héroe a dictador. Solo sé que al momento no puedo equipararlos”, terminó el texto escrito por Blades.

No cabe duda que Bukele ha dejado huella en la política salvadoreña y que ha marcado el destino de los salvadoreños, sin embargo, para algunos no es válida su reelección de acuerdo a lo que dice la ‘carta magna’ de este país, en donde se explica que no se puede efectuar la reelección inmediata de servidores públicos como el presidente.