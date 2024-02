“La oposición quedó pulverizada”: Nayib Bukele pronuncia emotivo discurso y afirma que El Salvador ha vuelto a hacer historia

“Es el porcentaje más alto de toda la historia, es la diferencia entre el primero y segundo lugar más alta de toda la historia, no sólo hemos ganado la presidencia por segunda vez con más del 85 % de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea legislativa con 58 de 60 diputados”, aseguró el mandatario.

Nayib Bukele también se refirió a la decisión de los salvadoreños en las urnas, y confirmó que no le pide nada a los países en el exterior, solo “respeto”: “están en la obligación de respetarnos a nosotros”, dijo y aseguró que El Salvador quiere hacer comercio con todos, abrir las puertas de par en par, “queremos ser sus amigos, sus aliados y socios, lo que no vamos a ser es ser lacayos” .

“¿Por qué desean que nos maten, por qué no están felices de que en el país no corra la sangre que corría antes?”, dijo aireado el mandatario en su discurso asegurando que hay muchos ojos del mundo puestos en El Salvador pese a que no es un país rico, sin petróleo, sin oro ni diamantes; La razón, según el presidente, es “porque le tienen miedo al poder del ejemplo, los salvadoreños somos dueño de un país muy pequeño, pero le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo”, dijo.