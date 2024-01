Así fue el encuentro entre Lionel Messi y el presidente Nayib Bukele en El Salvador; en fotos quedó registrado

Ilusión por ver a Messi en El Salvador

“Aquí no nos engañemos, Messi nos va a meter no uno, sino varios goles, tenemos que ponernos las pilas, ese tipo juega y si la ‘Selecta’ se descuida vamos a ser masacrados. Pero será emocionante ver jugar a Messi y a Suárez contra la selección”, dijo Rivas a la AFP.

“Me gusta el fútbol pero no como para ir al partido, lo que sí me emociona es que vienen Messi y Busquets, siempre los he admirado y me gustaría conocerlos en persona, es un sueño”, dijo Díaz a la AFP mientras espera abordar un autobús.