São Paulo pierde la paciencia con James Rodríguez: nueva lesión dispara alarmas

Retraso a los planes de Carpini

A favor de James, Thiago Carpini confirmó que su deseo es armar un equipo que le guste proponer, darle buen trato a la pelota y tener el dominio de los partidos. “Me gusta un juego más imponente, más apoyado, con posesión. No me gusta mucho este juego de balón largo, el saque de meta. No es que no pueda rechazar, pero creo que cuando lo haces pones la pelota en contienda”, explicó.