Directivo de São Paulo le sacó los ‘trapitos’ a James Rodríguez: destapó su gran problema

Lo cierto es que en el club brasileño ya tienen una teoría de cuál es el gran problema que impide ver al mismo James de la Selección Colombia. “ En la Selección Colombia le va bien porque ya se adaptó y su entrenador le armó un equipo, pero acá no se puede hacer eso con él. Hay jugadores muy buenos que juegan en su misma posición ”, sentenció Muricy Ramalho, Coordinador de deportes y extécnico de São Paulo.

Ramalho reconoce que el capitán de la Selección Colombia “es un jugador espectacular”, pero no ha brillado a la altura de lo que esperaban, también porque el tema físico no ha llegado a un nivel idóneo. “Actualmente, el fútbol de nuestro país es muy intenso y ya no solamente es la parte técnica, sino que también es importante el físico. Ambos aspectos son muy relevantes”, dijo a CNN.