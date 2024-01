Este es el único premio que a Messi le ha ’quedado grande’, pero que James Rodríguez sí pudo ganar

Lionel Messi, ganador de los premios The Best 2023 | Foto: Getty Images

El capitán de la Selección Argentina sumó un nuevo galardón a su palmarés tras quedarse con el trofeo de mejor jugador del mundo de 2023 en los premios The Best de la FIFA. La celebración se realizó el pasado lunes en Londres, Leo se impuso por encima de Mbappé y Erling Haaland, quien era el principal favorito.

Polémica elección en los Premios The Best; premiación a Lionel Messi causó revuelo

Messi, que no acudió a la gala, logró de esta forna su tercer premio The Best, tras los obtenidos en 2019 y 2022. El argentino, que suma ocho Balones de Oro, se hizo con el galardón a pesar de que el Mundial de Catar, ganado por Argentina en 2022, no era tenido en cuenta en esta edición de 2023.