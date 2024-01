La inesperada reacción del papá de Haaland apenas escuchó que Leo Messi ganó The Best

Lionel Messi, quien actualmente juego en el Inter de Miami, sumó un nuevo galardón a su infinito palmarés al ganar este lunes en Londres el trofeo de mejor jugador del mundo de 2023 en los premios The Best de la Fifa, superando al favorito Erling Haaland.

Agridulce gala de Linda Caicedo en los premios The Best; la Fifa la dejó con las manos vacías

Contexto: Agridulce gala de Linda Caicedo en los premios The Best; la Fifa la dejó con las manos vacías

La elección de Messi, como era de esperarse, provocó mucha polémica en las diferentes redes sociales, donde se hizo viral la inesperada reacción del padre de Haaland, el cual no pudo ocultar su disgusto.

Cabe mencionar que Leo Messi no apareció en ningún momento durante la gala, ni en video ni presencialmente, dejando en evidencia a la Fifa. Incluso, como capitán del combinado albiceleste, votó a favor del delantero noruego.

La polémica del The Best

Pero esta no fue la única controversia que dejó la gala de la Fifa, ya que el once ideal del fútbol femenino tuvo varias incoherencias, siendo Linda Caicedo la gran ausente dentro de la nómina del año.

Sorpresivamente, la atacante vallecaucana, integrante de la terna finalista en The Best, no estuvo presente en la escuadra, lo cual causó diferentes críticas. La alineación la conforman 7 futbolistas británicas, una australiana, una estadounidense y dos españolas.